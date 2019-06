Vlomil je v skladišče bencinskega servisa, a ni vzel ničesar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so bili nekaj minut po 1. uri ponoči obveščeni, da je prišlo do vloma v bencinski servis v Šempetru pri Gorici. Zaenkrat še neznani storilec je vlomil v skladišče servisa in ga pozneje zapustil, ne da bi si karkoli prilastil. Policija prosi občane, ki bi o tem dogodku karkoli vedeli, da jim posredujejo informacije.