Vladi in DZ priporočajo razglasitev izrednih podnebnih razmer

Člani stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu Pahorju so se z njim sestali na drugem srečanju. Vladi, državnemu zboru in državnemu svetu priporočajo, naj v najkrajšem času pretehtajo razglasitev izrednih podnebnih in okoljskih razmer.

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, so člani priporočilo sprejeli skladno s svojim ciljem, ta je oblikovati stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce doma in v svetu ter z njimi seznanjati javnost.

Glavne odločevalce v državi so pozvali še, naj nemudoma pripravijo in sprejmejo ambiciozne, celovite in finančno podprte ukrepe za spoprijem s podnebno in okoljsko krizo. Ob tem naj ocenijo podnebni, okoljski, gospodarski in socialno-družbeni vpliv vseh potrebnih zakonodajnih, finančnih, organizacijskih in drugih ukrepov.

"Zagotovijo naj, da bodo ukrepi v celoti usklajeni s ciljem omejitve svetovnega pregrevanja pod 1,5 stopinje Celzija, kar pomeni zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030 in kar zahteva dosego cilja neto ničelnih izpustov toplogrednih plinov najpozneje do leta 2050," so med drugim zapisali.

Po njihovem bi morali tako vlada kot državni zbor in svet aktivno sodelovati pri sprejemanju evropskega zelenega dogovora, ki ga je napovedala Evropska komisija, ter biti dober zgled za zmanjševanje ogljičnega odtisa. "Zato predlagamo sprejetje ukrepov za dosego cilja neto ničelnih izpustov toplogrednih plinov v državni in javni upravi najpozneje do leta 2030," so sklenili.