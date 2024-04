Vlada uvaja globe za nepravilni obračun zdravstvenih storitev

Vlada je na seji sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024. Spremenjena uredba med drugim uvaja globe za nepravilni obračun vseh zdravstvenih storitev. Te so bile zdaj določene le za nekaj posamičnih storitev, za večino pa ne, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Z uvedbo glob želijo povečati odgovornost izvajalcev za pošten obračun storitev, saj gre za porabo javnih sredstev, ki mora biti skrbno utemeljena, so ob tem pojasnili na vladi.

Novi člen uredbe 245.b pa daje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pooblastilo, da v hitrem postopku izreče globo, ki bo višja od najnižje. Na ta način bo možno bolj smiselno izrekanje glob zlasti v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri obračunu storitev, zdravil ali medicinskih pripomočkov, so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje.

Izdane spremembe in dopolnitve uredbe sicer po njihovih navedbah večinoma predstavljajo nomotehnične popravke uredbe ter odpravljajo nekatere računske in redakcijske napake v določbah in prilogah uredbe. Globe pa spremenjena uredba uvaja kot "pomemben element nakupovanja zdravstvenih storitev".

Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 je vlada na predlog ministrstva za zdravje sicer sprejela na seji 15. februarja.

Uredba na primarni ravni spodbuja večjo dostopnost pacientov do izbranega osebnega zdravnika. Na področju specialistično-ambulantnih obravnav uredba spodbuja dostopnost čakajočih do prvih pregledov. Pri tako imenovanih prospektivnih programih pa optimizira obseg programa, ki ga bo ministrstvo za zdravje periodično spremljalo, nadzorovalo in prilagajalo, je takrat poudarila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.