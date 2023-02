Vlada sprejela spremembo uredbe za samozaposlene v kulturi

Kot je po seji vlade pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečko, samozaposleni v kulturi v času pandemije covida-19 zaradi protikoronskih ukrepov ter zaprtja javnih zavodov in odpovedi različnih dogodkov in festivalov niso mogli v celoti opravljati svojega dela, sedaj pa imajo možnost pridobiti ali uveljaviti pravico do plačila prispevka za socialno varnost po ustrezno prilagojenih kriterijih.

S spremembo uredbe ministrstvo za kulturo zdaj z znižanimi kriteriji obsega dela omogoča tudi tistim samozaposlenim v kulturi, ki izkazujejo izjemnost, a so zaradi epidemije bili primorani zamejiti svoj obseg dela, da dosegajo vstopni prag za pridobivanje ali uveljavljanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, piše v sporočilu po seji vlade.

Druga ključna sprememba uredbe je višina dohodkovnega cenzusa za samozaposlene v kulturi. S cenzusom je določena skupna vsota dohodkov samozaposlenega, ki je meja za uveljavljanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost. Doslej je bila kot osnova za določitev cenzusa veljavna bruto plača iz 35. plačnega razreda, po novem pa bo cenzus določen glede na 36. plačni razred, še piše v sporočilu za javnost.

Ministrica je ob tem napovedala, da so danes sprejete spremembe pravzaprav prve v nizu ukrepov urejanja višine cenzusov samozaposlenih v kulturi ter da bo ministrstvo za kulturo v okviru celostne reforme statusa samozaposlenih pripravilo uredbo drsnega cenzusa. Z uredbo se podaljšuje obdobje, odločilno za presojo dela samozaposlenega v kulturi pri tistih poklicih, ki so deficitarni, in to iz treh na pet let.

Po besedah ministrice Vrečko se na ta način položaj samozaposlenih v deficitarnih poklicih pri pridobivanju pravice do plačila prispevkov za socialno varnost smiselno izenačuje s položajem ostalih samozaposlenih v kulturi.

Vlada je že prejšnji teden za 50 odstotkov zvišala nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi.