Vlada pripravila predlog novele zakona o OŠ: učence čakajo številne spremembe

Vlada je za obravnavo v DZ pripravila predlog novele zakona o osnovni šoli. Prinaša novosti na področju nacionalnega preverjanja znanja, razširjenega programa, pravic učencev pri šolanju na domu, obveznih tujih jezikov in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, je po seji vlade dejal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.

Predlog umešča nacionalno preverjanje znanja tudi za učence tretjega razreda. Hkrati pa se dosežki nacionalnega preverjanja v devetem razredu upoštevajo kot eno izmed meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih srednješolskega izobraževanja, je minister dejal na novinarski konferenci po današnji seji vlade.

Predlog novele nadalje prenavlja koncept razširjenega programa osnovne šole. Opredeljuje, da se doslej veljavni elementi razširjenega programa, ki so podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, individualna in skupinska učna pomoč ter neobvezni izbirni predmeti, preoblikujejo z izvajanjem vsebin s področij gibanja, zdravja, kulturne in državljanske vzgoje, pa tudi z vsebinami s področja učenja. Učenci se v ta program vključujejo prostovoljno.

V 1. razredu bo obvezen prvi tuji jezik

Predlog prav tako uvaja obvezni prvi tuji jezik v 1. razred osnovne šole. Predlagane spremembe na področju izobraževanja na domu pa bodo zagotovile enakovreden izobrazbeni standard z učenci, ki se izobražujejo v šoli. To pomeni, da bodo morali učenci, ki se izobražujejo na domu, po novem opravljati izpite iz vseh predmetov posameznega razreda.

Pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami pa predlog uvaja pouk slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih, je povedal minister.