Znano je, kako visoke dodatke v času epidemije predlaga vlada

Vlada je na današnji seji določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije. Po predlogu bi se sedanji dodatek, ki je izražen v odstotku od urne postavke, izražal nominalno. Predlagane so tri stopnje v vrednosti do 400, 200 in 100 evrov bruto.

Do sedaj je bila višina tega dodatka po kolektivni pogodbi za javni sektor odvisna od osnovne plače javnega uslužbenca. Po novem predlogu vlade bi bil dodatek izražen v nominalnem znesku in ne več v odstotku urne postavke osnovne plače. "S tem bi preprečili razlikovanje med javnimi uslužbenci glede višine tega dodatka, saj bi vsi, ki delajo v času razglašene epidemije pod enakimi pogoji glede nevarnosti, za izpolnjeno polno mesečno delovno obveznost prejeli isti pavšalni bruto znesek dodatka," so sporočili po seji vlade.

Predlog predvideva tri stopnje nevarnih pogojev dela. V najvišjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti bi sodila dela in naloge neposrednega stika z okuženimi osebami v specializiranih enotah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Pri tej stopnji vlada predlaga določitev mesečnega pavšalnega zneska v višini največ 400 evrov bruto.

Druga stopnja vredna 200 evrov, tretja pa 100 evrov

V srednjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti bi sodila dela in naloge, ki so posledica neposrednega stika s strankami, bolniki in drugimi, ki potrebujejo javne storitve ali so obravnavani zaradi izvrševanja posebnih pooblastil in odgovornosti, ter dela in naloge čiščenja prostorov in opreme. Za to stopnjo izpostavljenosti nevarnosti vlada predlaga dodatek v znesku do 200 evrov bruto.

V skupino z najnižjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti pa bi po predlogu sodila preostala dela in naloge iz pristojnosti delodajalca, razen če bi se ta opravljala na domu. Za najnižjo stopnjo izpostavljenosti je predviden dodatek do 100 evrov bruto.

Za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o izhodiščih je vlada pooblastila vladno pogajalsko skupino.