Vlada omilila odlok glede prehajanja meje za dnevne migrante #video

Negativni izvid testa PCR ali antigenskega testa, ki ni starejši od sedem dni, bodo morali od sobote ob prihodu iz držav EU ali schengenskega območja z višjo 14-dnevno incidenco okužb na 100.000 prebivalcev od Slovenije med drugim predložiti dnevni delovni migranti, ki delajo v eni od članic EU ali schengenskega območja, piše STA.

To bo veljalo tudi za osebe, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji, EU ali schengnu, je povedala Maja Bratuša, ki je vodila vladno novinarsko konferenco.

Foto: STA Enako bo veljalo za državljane EU oziroma schengenskih držav, ki prihajajo iz druge članice, kjer opravljajo varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore; oskrbo ali nego družinskih članov; starševsko skrb in stik z otrokom; vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču; ali odpravljajo neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje in se čez mejo vračajo v roku 12 ur po prehodu meje, piše STA.

Zadnja skupina so osebe, ki so naročene na zdravstveno storitev v Sloveniji in se bodo čez mejo vrnile takoj po opravljeni storitvi.

Države, ki imajo trenutno slabšo epidemiološko sliko od Slovenije, so Španija, Portugalska in Češka. Seznam bodo posodabljali enkrat tedensko, je povedala Bratuša.

Negativnega testa ne bodo potrebovali

Ob prihodu iz drugih članic unije ali schengna, ki imajo boljše epidemiološke razmere od Slovenije, pa ljudje iz teh štirih skupin ne bodo potrebovali negativnega izvida testa. Prav tako jim ne bo treba v karanteno.

Vlada je tako spremenila odlok, v skladu s katerim so morale te štiri skupine ljudi od danes predložiti negativen izvid testa, ne glede na to, iz katere države EU ali schengna so prišli, še piše STA.