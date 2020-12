Vlada po odločitvi ustavnega sodišča: ukrepi ostajajo nespremenjeni #video

Potem ko je ustavno sodišče odločilo, da so ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa, povezani s šolanjem na daljavo, neveljavni, se je vlada danes sestala na dopisni seji. Sprejela je nov odlok o prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in tudi nove odloke glede preostalih omejitev. Vsi dosedanji ukrepi ostajajo v veljavi.

Vnovična izdaja posameznih odlokov sledi delni odločbi in sklepu ustavnega sodišča, so pojasnili v uradu vlade za komuniciranje. Ustavno sodišče je v četrtek za neveljavne označilo sklepe vlade, s katerimi je ta podaljševala ukrepe za zajezitev epidemije v vzgoji in izobraževanju, sprejete v obliki odloka, in tudi sklep ministrice za izobraževanje o izobraževanju na daljavo.

Ocenilo je, da gre pri sklepih za predpise, ki morajo biti objavljeni v uradnem listu, sicer niso veljavni. Posledično je prenehala tudi veljavnost samega odloka o začasni prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, piše STA.

Šole ostajajo zaprte

Vlada je danes sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Z njim je tako, kot za srednješolce in večji del osnovnošolcev velja od 19. oktobra, za vse pa od 26. oktobra, določila, da je zbiranje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah prepovedano.

Foto: Pixabay Osnovne, srednje, višje strokovne šole ter univerze in samostojni visokošolski zavodi, kot tudi dijaški in študentski domovi z redkimi izjemami tako ostajajo zaprti. Ukrep prav tako velja za glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom ter zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami).

V primeru odločitve vlade za podaljšanje zaprtja šol bodo po mnenju ustavnega sodišča izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje prepovedi izvajanja vzgoje in izobraževanja v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. Število tam šolajočih se otrok je namreč tako majhno, da njihova vrnitev v te ustanove ne more bistveno vplivati na preprečevanje širjenja virusa in obvladovanje epidemije, so odločili v četrtek. Po drugi strani bi nadaljnje izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa nedvomno lahko imelo škodljive posledice za otroke s posebnimi potrebami, so dodali.

Pravila v skladu z današnjimi sklepi vlade ostajajo nespremenjena tudi za vrtce. Ti lahko še naprej nudijo le nujno varstvo za tiste otroke, katerih zaposleni starši ne morejo varstva zagotoviti na drug način, in če tako odloči župan občine, v kateri se posamezni vrtec nahaja, poroča STA.

Še naprej je prepovedano zbiranje na javnih krajih

Vlada je sprejela nove odloke tudi glede vseh preostalih omejitev, s katerimi poskuša zajeziti širjenje novega koronavirusa. Še naprej je tako prepovedano zbiranje ljudi na javnih krajih, če ne gre za ožje družinske člane ali člane istega gospodinjstva, kot tudi prehajanje med občinami in gibanje v nočnem času. Ustavljen je javni promet in zaprte vse nenujne trgovine.

Foto: Getty Images V zaprtih javnih prostorih ostaja obvezno razkuževanje rok in nošnja mask ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Maske so obvezne tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti najmanj dva metra medosebne razdalje. V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, je uporaba mask še naprej obvezna tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih in v osebnih vozilih.

V večstanovanjskih stavbah morajo biti nameščeni razpršilniki za razkuževanje rok, zaprte so kulturne ustanove in športni objekti, poseben režim velja glede prehajanja državne meje. Pri tem je prišlo do manjših sprememb na rdečem seznamu držav, na zelenem pa sprememb ni. Med tretjimi državami je denimo na rdeči seznam na novo uvrščena Bocvana. Vse odloke bo vlada predvidoma še danes objavila v uradnem listu, da bodo lahko začeli veljati v nedeljo. Strokovno utemeljenost ukrepov iz njih namerava ugotavljati vsakih sedem oz. 14 dni, še navaja STA.