Vlada nekoliko sprostila pogoje za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Med drugim je z njim določila, da lahko tudi v rdečih regijah frizerski in kozmetični saloni sprejmejo eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Določila odloka je tudi uskladila z veljavno prepovedjo gibanja v nočnem času.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko, je s spremembo odloka danes določila vlada. Če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov, lahko v njem ponudniki sprejmejo le eno stranko, piše STA.

"Po danes sprejetem odloku to velja tudi za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah, kjer je prej veljala omejitev, da je lahko v prostoru hkrati le ena stranka," so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vlada je s tem prisluhnila frizerjem in kozmetikom, ki so jo pozivali k omilitvi pogojev za opravljanje svoje dejavnosti.

Ponudnikom fitnesa niso ugodili

Ni pa ministrski zbor ugodil ponudnikom fitnesa in rekreativnih športnih dejavnosti, ki so na vlado danes prav tako naslovili javno pismo in pozvali k spremembi odloka. Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrov, ostaja neomajna vlada.

Poleg diskotek in nočnih klubov je ponujanje storitev neposredno prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah, ob upoštevanju omejitve ene osebe na 20 kvadratnih metrov, piše STA.

Foto: Getty Images

Ostaja tudi prepoved opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih v rdečih regijah (kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev). Gostinski obrati v oranžnih regijah lahko obratujejo od 6. do 21. ure, vendar le za mizami ter ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.

Pod enakimi pogoji je še naprej dovoljena tudi gostinska dejavnost v nastanitvenih obratih, in to ne glede na status regije.

Dovoljena tudi dostava hrane in osebni prevzem

Ne glede na obarvanost regije je dovoljena gostinska dejavnost v času od 6. do 21. ure tudi v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene oziroma varovance, npr. v bolnišnicah, dijaških in študentskih domovih. V tem časovnem obdobju je dovoljena tudi dostava hrane in pijače ter priprava jedi in pijač za osebni prevzem.

Nenazadnje je vlada v odlok zapisala, da morata upravljavec trgovskega centra in trgovec zagotoviti upoštevanje pravil, ki urejajo maksimalno število strank v prostoru. Če tega ne bodo zagotavljali, jim lahko inšpektor tudi prepove opravljanje dejavnosti.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, še piše STA.