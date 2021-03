Vizjak ob ogledu gradnje zadrževalnika Veliki potok napovedal več sredstev za urejanje voda

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak si je ob današnjem svetovnem dnevu voda ogledal gradnjo zadrževalnika Veliki potok pri Grosupljem. Napovedal je, da bo država v prihodnje namenila več sredstev za investicije v urejanje voda, so sporočili z Občine Grosuplje in ministrstva za okolje in prostor.

Minister je povedal, da nameravajo za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami zagotoviti najmanj 20 milijonov evrov letno iz sklada za vode in integralnih sredstev državnega proračuna. Osnovni cilj predloga novele zakona o vodah je namreč po njegovih besedah povečati sredstva za upravljanje z vodami iz tega sklada, tem sredstvom pa bo dodanih še 10 milijonov evrov letno iz sklada za podnebne spremembe za namen odprav oz. sanacij posledic neurij na vodotokih, so navedli na občini, piše STA.

Več sredstev kot doslej

Poleg tega naj bi bilo na voljo še 255 milijonov evrov nepovratnih in povratnih sredstev za protipoplavne zaščite po Sloveniji v okviru načrta za okrevanje in odpornost, dodatnih 100 milijonov evrov pa v okviru naslednje finančne perspektive za urejanje poplavne varnosti v porečjih Vipave, Savinje in Ljubljanice.

Gre za nekajkrat več sredstev za upravljanje voda, kot je bilo namenjeno doslej, je, kot so sporočili z ministrstva, dejal Vizjak. "Želimo, da se zavaruje ljudi in premoženje pred podnebnimi spremembami, ki se ob visokovodnih vodah odražajo tudi na tem primeru. Gradnja zadrževalnika je pomemben element prizadevanj ministrstva in vesel sem, da smo si danes tako z vodstvom občine in vodstvom Direkcije RS za vode kot tudi z izvajalcem ogledali to investicijo. Ta je seveda del naporov za protipoplavno zaščito Grosupljega, del jih še sledi, in verjamem, da bomo v prihodnjih 10 letih poplavno varnost v Sloveniji pomembno nadgradili," je po navedbah občine povedal Vizjak.

"Občina Grosuplje je leta 2010 trepetala, ko je bilo mesto Grosuplje poplavljeno," se je spominjal župan Grosupljega Peter Verlič. "Konec leta, ko bo ta zadrževalnik zgrajen, bo mesto Grosuplje, občani, življenje in premoženje varno," je zagotovil. Povedal je še, da je gradnja zadrževalnika tudi dober primer sodelovanja med občino in ministrstvom oz. Direkcijo RS za vode. "Ko bo urejena še struga Grosupeljščice v drugi fazi, bomo lahko rekli, da je mesto Grosuplje pred poplavami dokončno varno. A v 95 odstotkih bo že, ko bo zgrajen ta zadrževalnik," je povedal župan ter dodal, da gre gradnja po načrtih in da konec leta računajo na odprtje.

Gradnja se je začela julija lani

Direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer je izpostavil dobro sodelovanje med občino in državo. Po zakonu o vodah sta namreč za poplavno varnost odgovorna tako država kot lokalna skupnost in ta primer kaže, kako se da sodelovati, je dejal Kramer in pozval tudi ostale župane občin, v katerih se soočajo s težavami s poplavno varnostjo, da k reševanju pristopijo tako, kot so to storili v Grosupljem.

Gradnja zadrževalnika Veliki potok se je začela julija lani, danes pa je po navedbah občine že vidna prestavljena gozdna cesta na desni strani doline, izvedla sta se tudi prestavitev in nadvišanje lokalne ceste na drugi strani doline, ki vodi proti Dolenji in Gorenji vasi, ter prestavitev in nadvišanje odseka, ki pelje proti Dolam.

Ključni krmilni del zadrževalnika bosta zapornica in jarek z vtočnim in iztočnim delom. Večji del tega objekta je bil končan v začetku decembra lani, ko je bila izvedena tudi preusmeritev vodotoka Veliki potok iz obstoječe struge v nov odsek. Biologi so pred tem poskrbeli za selitev rib in rakov.

Z vodo je treba ravnati skrbno

Pred kratkim so že začeli graditi 200 metrov dolgo in 15 metrov visoko pregrado. S končno zasaditvijo in ozelenitvijo se bo poskrbelo, da bo imela dolina poleg vodovarstvene funkcije ponovno bolj naraven izgled, pravijo na občini.

Zadrževalnik je bistveni člen vodovarstvene ureditve Grosupljega, zadržal bo lahko do 573.355 kubičnih metrov vode. Bo pa treba, ko bo zgrajen, urediti še Grosupeljščico skozi Grosuplje, kar vključuje gradnjo visokovodnih nasipov in zidov ter ureditev struge in premostitvenih objektov.

Dela izvaja podjetje CGP, vrednost investicije je nekaj več kot šest milijonov evrov, so sporočili z občine.

Vizjak je po navedbah ministrstva ob obisku zavrnil nekatere trditve v povezavi z zakonom o vodah: "Na ministrstvu za okolje in prostor ne bomo nikakor, pod nobenih pogojem, dovolili nevarnih industrijskih objektov na vodovarstvenem območju."

Kot pravijo na ministrstvu, je treba z vodo skrbno ravnati v vseh delih vodnega kroga: od črpanja sladke vode, njene predhodne obdelave, oskrbovanja, uporabe, zbiranja in nadaljnje obdelave do uporabe prečiščene vode in njenega izpusta v okolje, ponovnega črpanja in začetka novega vodnega kroga.