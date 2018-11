Vinjen trčil v odbojno ograjo v predoru Golovec in vozil v napačno smer

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti ugotovili, da je voznik z osebnim vozilom vozil po prehitevalnem pasu od Rudnika proti Golovcu ter v levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola trčil v odbojno ograjo na levi strani prehitevalnega pasu.

Vozilo je po trčenju odbilo v odbojno ograjo na desni strani ob odstavnem pasu, kjer je z vozilom sprva obstal, nato pa nadaljeval vožnjo v nasprotni smeri. Po prehitevalnem pasu je peljal nazaj proti Rudniku, vozniki, ki so vozili pravilno, pa so se mu morali umikati. 39-letnik je nato vozilo ponovno obrnil in z vožnjo pravilno nadaljeval proti predoru Golovec, kjer je vendarle ustavil v odstavni niši pred predorom.

Policisti so zoper voznika odredili strokovni pregled, saj so pri njem ugotovili prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo. V zvezi z nevarno vožnjo še naprej zbirajo obvestila, zato prosijo voznike, ki so bili priča vožnji in so bili ob tem ogroženi, da pokličejo na številko 113 ali na postajo ljubljanske prometne policije na številko 01 583 88 20.