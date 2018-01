Veste, zakaj je 2. januar dela prost dan #video

Po ponedeljkovem dnevu praznovanja novega leta se s prav tako dela prostim drugim januarjem končujejo letos močno podaljšani božično-novoletni prazniki, dopusti in počitnice.

Drugi januar pri nas spet praznujemo šele od lani. Pred tem ga kar štiri leta nismo, ker ga je druga vlada Janeza Janše leta 2012 ukinila v imenu kriznega varčevanja - dodatni delovni dan naj bi zvišal učinkovitost. To je bil eden od ukrepov iz razvpitega in osovraženega ZUJF-a, zakona o uravnoteženju javnih financ, zaradi katerega je ta vlada med drugim tudi padla.

Dela prost 2. januar je na koledar praznikov spet vrnila vlada Mira Cerarja, potem ko je država zlezla na zeleno vejo.

Poglejmo, kaj o tem pravi ljudski glas (poglejte spodnji videoposnetek).

[video: 67179 / ]

Drugi januar je v Evropi zelo redek praznik, za večino je to delovni dan. Poleg Slovenije pa imajo tak podaljšek novega leta le še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem.

Drugače kot pri nas pa so po skoraj vsej stari celini ljudje prosti 6. januarja, na svete tri kralje, ki pa letos padejo na soboto.