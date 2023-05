Veste, kdaj praznuje združena Evropa?

Slovensko predstavništvo Evropske komisije se tokrat ob prazniku osredotoča na različne vidike trajnosti in praktičen prikaz konkretnih pozitivnih vplivov naših ravnanj na življenja ljudi in na prihodnost. Udeležili se boste lahko delavnic, prisluhnili pogovorom, glasbi, preverili, kako spretni ste, in se udeležili prav posebnega zero waste lova na zaklad. Začnejo ob 12.00.

Kaj Evropa prinaša razvoju Slovenije in njenih regij? Kaj imajo od nje mladi? Kako prispevati k bolj trajnostnima gospodarstvu in družbi? Kaj pomeni evropska solidarnost v praksi? Vse to so odgovori, ki jih lahko na zabaven način dobite v torek, 9. maja, na Kongresnem trgu.

Foto: STA ,

Poleg dejavnosti, ki bodo simbolično (metanje žog s trajnostnimi cilji na koš/simbolično zmanjševanje ogljičnega odtisa, ekokvizi, poligon za slepe ...) in praktično (izdelovanje zero waste kozmetike in embalaže, demonstracije o energiji, zero waste lov na zaklad, praktični prikazi razvrščanja embalaže, izmenjevalnica oblačil, popravljalnica) izobraževale mimoidoče, si boste lahko obiskovalci postregli tudi z ekološkimi sladoledi. Odrasli in otroci boste lahko usvojili različne spretnosti in veščine − od obdelave lesa, izdelave lepih torbic iz odpadnega materiala pa do tega, kako poskrbeti za varnost na internetu in mobilnih telefonih. Zelene in digitalne spretnosti so namreč v središču letošnjega evropskega leta spretnosti.

Vse skupaj bo zaokroženo s tematskimi pogovori in okroglimi mizami v t. i. Evropski podnebni kavarni, ki jih bo vodila Maša Pavokovič, umeščene pa bodo med glasbeni program mladih, še ne ali malo znanih izvajalcev in izvajalk, ki bodo dobili priložnost na evropskem odru.

Dogajanje je že od samega začetka zasnovano z mislijo na ogljični odtis in okolje s čim manj ustvarjenimi odpadki, zato so se pri Evropski komisiji v sodelovanju z Ekologi brez meja zavezali, da bo prireditev zero-waste.

Zakaj trajnost?

Foto: Shutterstock

Evropski zeleni dogovor je najpomembnejša prednostna naloga Evropske komisije. Z njim želi Evropska unija do leta 2050 postati prvo podnebno nevtralno gospodarstvo na svetu.

Evropska komisija je pripravila konkretne predloge za dosego tega cilja, med njimi je najpomembnejši zakonski sveženj Fit for 55 – Pripravljeni na 55. Ta predvideva znižanje emisij za 55 odstotkov do leta 2030, v primerjavi z letom 1990. Zakonodajni paket Pripravljeni na 55 se dotika veliko področij, kot so energetika, obnovljivi viri energije, gradnja okolju prijaznih stavb, učinkovito upravljanje gozdov in zelenih površin. Na vseh teh področjih morajo države EU izpolniti ambiciozne cilje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in povečanje energetske učinkovitosti. To je ključno za uspešen zeleni prehod in doseganje podnebne nevtralnosti.

V Evropski uniji se zavedamo, da je krožno gospodarstvo eden izmed najbolj učinkovitih modelov za spopad s podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti. Vemo, da obstoječi načini proizvodnje in potrošnje vodijo do vse hitrejšega izumiranja mnogih živalskih in rastlinskih vrst. Več kot 90 odstotkov izgube biotske raznovrstnosti in pomanjkanja vode je posledica pridobivanja in predelave naravnih virov. Pridobivanje in predelava naravnih virov, kot je npr. surova nafta, sta odgovorna tudi za polovico skupnih izpustov toplogrednih plinov.

Prehod v krožno gospodarstvo je zato v središču evropskega zelenega dogovora. Brez vzdržnega upravljanja z naravnimi viri ne bo mogoče doseči podnebne nevtralnosti in ohraniti biotske raznovrstnosti.

Veliko vlogo pa imamo tudi skupnosti, podjetja in posamezniki.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je v sodelovanju z več kot 20 organizacijami, Zero Waste Slovenija in Ekologi brez meja 3. maja podpisalo zavezo, da bo letošnji dan Evrope prireditev z manj odpadki. Na fotografiji: Katja Sreš (levo), Ekologi brez meja, in Jerneja Jug, vodja predstavništva. Foto: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji