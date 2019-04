Ves teden nas bo spremljalo tipično aprilsko vreme

Začetek tedna bodo zaznamovali oblaki in posamezne nevihte. Ob nevihtah se lahko pojavijo močnejši nalivi s sodro ali manjšo točo. Spremenljivo vreme s postopno ohladitvijo se bo nadaljevalo vse do četrtka.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Ponekod bo zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

V popoldanskem času bodo v delu vzhodne Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale v smeri zahoda. Na spletnem portalu Neurje.si opozarjajo, da se ob nevihtah lahko pojavijo močnejši nalivi in sodra ali manjša toča. Posebnih nevarnosti kljub temu ne gre pričakovati.

Postopno se bo nekoliko ohladilo

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na severozahodu okoli 2, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.

Tudi v sredo in četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo ponekod deževalo. Postopno bo nekoliko hladneje, še napovedujejo vremenoslovci.