Verjela je oglasu na Facebooku in se opekla #video

Imate tudi vi kakšne težave s kožo, kakšne izpuščaje, kožne nepravilnosti? Če da, premislite dvakrat, preden se po rešitev zatečete na splet. Eno od deklet je storilo prav to. Šla je na splet in našla tretma, ki je obljubljal čudeže. Zgodilo se je vse prej kot to.

"Za njih sem izvedela preko Facebooka. Pregledovala sem njihovo stran, v oglase so vključili tudi znan obraz in so me prepričale. Videla sem tudi, da delajo v tujini in sem jim kontaktirala," je v oddaji Dan. na Planet TV svojo izkušnjo pripovedovala ena od žensk, ki je poizkusila tretma s plazmo.

Obljubljali so vse mogoče, rezultatov pa od produktov ni bilo, nekatere pa so imele fleke po koži.

"Tistim, ki so jih javno izpostavljali, so grozili," je še dejala. Ob tem nobena od uporabnic ni dobila računa, primer pa že preiskuje inšpekcija.

Na kaj morajo biti ljudje najbolj pozorni pri brskanju po spletu? Ali sploh obstaja način, da sem kot potrošnik lahko 100-odstotno prepričan, da v ozadju ne gre za prevaro?