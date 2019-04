Velikonočni prazniki z obilo sonca in visokimi temperaturami #video

"Pred nami je jasno in toplo vreme. Šele v ponedeljek popoldne lahko v zahodni polovici Slovenije pričakujemo nekaj več oblakov, ki jih bo prinesel jugozahodni veter," pojasnjuje vremenoslovec Andrej Velkavrh.

Danes bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo nekaj kopastih oblakov, ponekod bo zapihal veter vzhodne do južne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje.

V soboto bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo ponekod pihal vzhodni do južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme lahko pričakujemo tudi na velikonočno nedeljo.

V torek dež, a večjih količin ni pričakovati

Medtem ko dežja v ponedeljek še ne bo, predvsem v zahodni Sloveniji bo oblačno, bodo torkov začetek delovnega tedna zaznamovale padavine. Lahko se pojavi tudi kakšna nevihta, temperature bodo nekoliko nižje.

"V torek lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi padavinami in plohami. Temperature bodo zaradi povečane oblačnosti nekoliko nižje," napoveduje Velkavrh.

Previdno v gorah

Tudi v gorah bo do torka sončno in toplo. Velkavrh zato obiskovalce gora opozarja na previdnost pred sproženjem plazu na prisojnih legah.