Veliko blefiranje organizatorjev kampanj

Kar 32 organizatorjev je prijavilo kampanje pred referendumom o manjši spremembi zakona o vodah. Pred referendumskim odločanjem so se že začela predčasna glasovanja. Za prepričevanje volivcev po izkušnjah v preteklosti velika večina teh organizatorjev ne bo porabila nič. Prijavili so kampanje, ki jih ne bo. Namen je le zastonjsko nastopanje v medijih, predvsem na javni RTVS.

Na zadnjem referendumu, ki je bil o zakonu o drugem tiru, je daleč največ denarja, 97 tisoč evrov, porabila takratna vlada Mira Cerarja. Po porabi je sledila največja vladna stranka SMC, ki jo je tudi vodil Miro Cerar, s 27.062 evri. Drugi niso porabili skoraj nič. Vsaj omembe vredna je bila le še vsota SDS Janeza Janše, ki je porabila slabih tri tisoč evrov. Nihče drug ni investiral niti tisočaka.

Cerar kot tajkun v kampanji

Prvi podpisnik po referendumsko zahtevo Viljem Kovačič je porabil 771 evrov. Poraba denarja desetih, ki so prijavili najvišje vsote, je bila takšna:

A referendum, na katerem je bil Miro Cerar po vložku v kampanjo popoln tajkun, je vrhovno sodišče razveljavilo, ker si je vlada, ko si je iz državnih rezerv dodelila slabih sto tisoč evrov, s tem zagotovila nepošteno prednost pred drugimi. Da je popravek zakona iz časov vlade Boruta Pahorja, po katerem so si ta denar dodelili, neustaven, je že pred to sodbo vrhovnega sodišča odločilo ustavno sodišče. Zaradi razveljavitve referenduma je Miro Cerar odstopil kot šef vlade in s tem izsilil predčasne volitve, na katerih je relativno večino dobila SDS Janeza Janše. Na ponovljenem referendumu zaradi prenizke udeležbe in s tem nedoseženega kvoruma 340 tisoč volivcev zakon o drugem tiru tudi drugič ni bil zavrnjen. Rezultat dvakratnega referenduma je bil takšen:

Kot na zadnjem referendumu so tudi tokrat kampanje prijavile vse večje stranke in še množica manjših organizatorjev, ki poskušajo s tem pridobiti predvsem možnost nastopanja na soočenju na javni RTVS, kamor vabijo tiste, ki so prijavili kampanjo. Celoten spisek, ki ga je za tokratni referendum objavila državna volilna komisija, je takšen:

1. Stranka mladih – Zeleni Evrope, 2. SAB – Stranka Alenke Bratušek, 3. Lista Marjana Šarca, 4. Prihodnost, Društvo za varovanje in ohranjanje naravnega okolja (predstavništvo Greenpeace CEE v Sloveniji), 5. Socialni demokrati, 6. Nova Slovenija – krščanski demokrati, 7. Danes je nov Dan, Inštitut za druga vprašanja, 8. Piratska stranka Slovenije, 9. Levica, 10. Miha Stegel civilna iniciativa DANES!, 11. Društvo za preučevanje rib Slovenije, 12. Društvo Smetumet so.p., 13. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 14. Focus, društvo za sonaraven razvoj, 15. Stranka Zelenih Dejanj, 16. Izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk, 17. Eko krog – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, 18. Društvo Morigenos, 19. CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, 20. PIC – Center za pravno varstvo človekovih pravic, 21. Društvo Ekologi brez meja, 22. Društvo Center za družbeno raziskovanje, 23. DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 24. Društvo Zelena akademija Slovenije, 25. Tomaž Ogrin, 26. Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec, 27. Stranka modernega centra (SMC), 28. Slovenska demokratska stranka – SDS, 29. Društvo Mladi zeleni Slovenije, 30. Društvo Humanitas, 31. Red Tree Heritage, zavod za interpretacijo dediščine in trajnostni razvoj, 32. Zeleni Slovenije.

Koliko stane izvedba?

Izvedba referenduma pa ne bo zastonj. Izvedba referenduma o drugem tiru (le prvo odločanje) je stala 3,2 milijona evrov ali 182 tisoč evrov več kot za referendumu o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih leta 2015. Večina denarja, okoli dva milijona, je šla za plačilo tistih, ki izvajajo volitve, visoki pa so tudi poštni in kurirski stroški, ki so na referendumu o drugem tiru znašali 710 tisoč evrov.

Dobra plat referenduma bo, da bo omogočil preizkus delovanja volilnih organov v letu, ko ni večjih volitev in ko smo pred super volilnim letom 2022, ko bodo, če ne bo presenečenj, volitve poslancev, lokalnih oblasti in še predsednika republike.