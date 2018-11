Večina stanovalcev že nazaj na svojih domovih

V stanovanjskem bloku v Mariboru, kjer je prejšnji teden eksplodiralo, so po navedbah upravnika že priklopljeni voda, elektrika in ogrevanje, danes izvajajo pregled plinskih inštalacij. Stanovalci, katerih stanovanja so varna, so se že vrnili vanje. Prazna ostajajo še tri najbolj poškodovana stanovanja.

Hudo poškodovani moški, ki je najverjetneje sprožil eksplozijo, je še vedno v kritičnem stanju. "Osumljeni se še nahaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. Stopnja telesne poškodbe, ki smo jo sporočili, se ni spremenila," so danes za STA povedali na mariborski policijski upravi.

V podjetju Staninvest, ki je upravnik bloka, so pojasnili, da so opravili pregled vseh stanovanj ter počistili okolico in skupne dele stavbe. "Organizirali smo odvoz odpadkov in razbitin, ki so nastale zaradi eksplozije. Začasno smo zaprli vhode vseh stanovanj in s tem zavarovali premoženje etažnih lastnikov," so povedali.

Za pol milijona evrov škode

Na poročilo statika še čakajo, prav tako na končno oceno višine škode s strani zavarovalnice. Po prvih ocenah policije gmotna škoda presega pol milijona evrov. V eksploziji, ki je razdejala celotno tretjo etažo sicer petnadstropnega stanovanjskega bloka v Ulici bratov Greifov v mestni četrti Pobrežje, je bilo namreč poškodovanih 30 od 32 stanovanjskih enot v bloku ter več kot 30 osebnih avtomobilov, ki so bili parkirani v bližini.

Po besedah vodje občinske službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Mateja Zupaniča se je večina stanovalcev že vrnila na svoje domove. Prazna ostajajo še tri najbolj poškodovana stanovanja.

Stanovalci, ki so ostali brez doma, so se zatekli k svojcem ali prijateljem. Občina jim je ponudila začasne bivalne enote Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, a se nihče ni odločil za to možnost.

Foto: STA Večina stanovalcev še vedno potrebuje pomoč pri obnovi stanovanj, saj je bilo poškodovane veliko opreme. Mariborski Rdeči križ je sprožil akcijo zbiranja pomoči zanje, da bi lahko z mirnejšim srcem pričakali zimo, je za STA povedal sekretar Metod Dolinšek. Naproša še posebej podjetja, da se odzovejo in po svojih močeh pomagajo ljudem v stiski.

Sum na kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti

Eksplozija je bila po ugotovitvah kriminalistov posledica prerezane plinske cevi v stanovanju, kjer so našli hudo poškodovanega 52-letnika. Stanovanje je bilo zaklenjeno in v njem je bil sam. Ugotovitve mariborskih kriminalistov utemeljujejo sum, da je storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je predpisana kazen do deset let zapora.

Osumljeni Mariborčan se je že večkrat psihiatrično zdravil. V ustanovo so ga privedli nazadnje avgusta letos, ko je v alkoholiziranem stanju grozil s samomorom.

Poleg njega sta bili ob eksploziji po podatkih policije poškodovani še dve osebi. V obeh primerih je šlo za lažje poškodbe; 11-letni otrok, ki je bil v tistem času v enem od ostalih stanovanj v tretjem nadstropju, je med reševanjem psa izpod ruševin dobil odrgnine po roki, v drugem nadstropju pa je 27-letni moški zaradi lomljenja stekla dobil vreznine po nosu in nogi.