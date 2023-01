Večer: Policija pri varovanju protestov leta 2021 izstrelila več kot 70 gumijastih izstrelkov

Poročilo o ravnanju policije pri varovanju protestov, ki so ga na Večeru pridobili v celoti, med drugim kaže, kako so se sodelujoči odločali glede ravnanja na terenu. Med drugim so brez ustrezne obrazložitve uporabili gumijaste izstrelke, ki so jih leta 2021 izstrelili več kot 70. Povodi za ukrepe so se marsikdaj izkazali za nezakonite.

Povzetek izrednega strokovnega nadzora nad ravnanjem policije pri varovanju protestov v Ljubljani v letih 2020 in 2021, ki ga je odredila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, je ministrstvo za notranje zadeve objavilo decembra. Takrat so navedli številne nepravilnosti in pomanjkljivosti, tako sistemske kot neposredno izvedbene narave.

Znano je, kdo je odločal o ukazih

Na Večeru pa so v uradnem postopku po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pridobili poročilo v celoti. Kot poroča časnik, je iz podrobne analize komunikacije in ravnanj policistov na terenu razvidno, kako je potekalo odločanje o ukrepanju zoper protestnike z vodnim topom, solzivcem, gumijastimi naboji, konjenico, kakšne vloge so pri tem imeli poveljniki in vodstvo policije, pa tudi tedanji politični vrh.

V operativne štabe, od koder vodstvo usmerja policijske enote, so prihajali tedanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs, državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič in državni sekretar na ministrstvu Franc Kangler. Zabeležke med drugim kažejo, da se je Mahnič v operativnem štabu povsem zunaj konteksta spravil na prisotne policiste, češ da je nekdo od njih odgovoren za neko kazensko ovadbo zoper njega. Citirani dialog, ki se je kasneje razvil med policisti, pa razkriva, da je Mahnič verjetno zamešal imena ali pa obraze.

Nezakonito nad protestnike

Ob tem so navedli tudi več citatov iz komunikacije, ki je potekala zaradi navodil glede uporabe prisilnih sredstev, ter opozorila avtorjev poročila na več mestih, da je policija velikokrat zoper protestnike ukrepala brez zakonitega povoda. Kot veliko in nedopustno kršitev pooblastil so denimo označili uporabo vodnega curka s primesjo solzivca tudi zoper posamezne pasivne opazovalce dogajanja, ki niso bili del množice.

V poročilu so na več mestih obravnavali tudi uporabo gumijastih nabojev na dveh protestih. Te so sicer prvič v zgodovini Slovenije uporabili novembra 2020, uporaba pa ni bila ustrezno obrazložena.

Izpostavili so še morebitno naknadno prirejanje policijskih poročil, saj je bilo ugotovljeno, da so policisti v osmih zadevah ponovno napisali uradni zaznamek, pri čemer pa vsebina ni identična izvirniku.