Vandali nad pisarno evroposlanca Milana Brgleza

Poslanec Evropskega parlamenta Milan Brglez obžaluje vandalizem, ki so ga neznanci v preteklih dneh izvedli nad njegovo pisarno, ko so z razpršilom popisali okna in vrata ter pročelje pisarne. Evroposlanec je v sporočilu za javnost zapisal tudi, da je o dogodku že obvestil policijo.