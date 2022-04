Predvolilni vandalizem: s plakati nad plakate kandidata NSi

"In gremo dalje kljub nestrpnosti," je poleg fotografij, ki nam jih je poslal v uredništvo, zapisal Boris Kham. Neznani vandali so se nad plakate kandidata NSi znesli na Viču in Brdu, je še sporočil.

"Na Viču in Brdu so dodali ljubitelji 'strpnosti'," je v sporočilu še zapisal Boris Kham ob fotografijah, na katerih so se vandali znesli nad predvolilnim plakatom in ga prelepili s svojimi plakati.

Na plakatih vandalov pa piše: "Spekli smo najdražji burek, Za vas smo Hojsu zrihtali parcelo na Obali in Porabili smo stare zaloge solzilca. Za vas."

Foto: Boris Kham

Obrazi politikov ali strankarski plakati pred volitvami pogosto privlačijo vandale, evidence o vandalizmu pa sicer policija posebej ne spremlja. So pa že večkrat pojasnili, da gre bolj za posamezne primere. Če storilca odkrijejo, ga prijavijo inšpektoratu za notranje zadeve, saj je v njegovi pristojnosti ukrepanje po zakonu o volilni in referendumski kampanji.

Foto: Boris Kham