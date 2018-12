V zadevi Stožice zahteva za izločitev sodnice

Kot je novinarjem po neizvedenem naroku povedal odvetnik Boris Grobelnik, je razlog za zahtevo za izločitev izključno ustavna pravica do naravnega sodnika. "Nihče nima nič proti nobenemu sodniku. Gre le za to, da mora obtoženi dobiti naključno izbranega poštenega sodnika po sistemu naravnega sodnika," je pojasnil.

O zahtevi bo zdaj odločal predsednik višjega sodišča

Sodni spis je bil namreč že v času vročanja obtožb predodeljen drugi sodnici, za kar po Grobelnikovih besedah obramba ni našla upravičenih razlogov. O zahtevi bo zdaj odločal predsednik višjega sodišča.

Devet obtoženih v zadevi Stožice - med drugim tudi ljubljanski župan Zorana Janković - bi se na današnjem predobravnavnem naroku sicer lahko izreklo o obtožbah. Obtožnica devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo v škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje

Tožilstvo Jankoviću, ki se bo o očitkih po napovedih izrekel prihodnji teden, očita podpis po njihovem mnenju sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najel več kot 50 milijonov evrov posojila. Občina je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev.

Janković je pred časom presodil, da je to, kar mu očitajo, "popolnoma brezpredmetno". Spomnil je, da javni del Stožic stoji, zasebnemu podjetju, ki je šlo v stečaj, pa je "očitno zelo dobro pomagal, da je šlo v stečaj".

Poleg Jankovića tožilstvo med drugim preganja še nekdanjega direktorja Zavoda Tivoli Romana Jakiča, Ogrina in Zlatka Srako iz podjetja Gradis-Energoplan (Grep), ki je gradilo Stožice, ter nekdanjega direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Sama Lozeja.