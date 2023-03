V Villi Schellenburg na voljo le še eno stanovanje!

Oglasno sporočilo

V Villi Schellenburg vam je na voljo le še ena enota v 4. nadstropju v velikosti 225 m2 (neto bivalne površine)! Vsako stanovanje se ponaša z vrhunsko notranjo zasnovo ter skrbno izbranimi materiali, ki ustvarjajo izjemno udobno in kakovost bivanje. Posebnost Villa Schellenburg je njen jugozahodni del, ki ima skoraj popolnoma zastekljene terasne površine, ki v prostore vnašajo naravno svetlobo in s tem tudi edinstven razgled na mesto.

Kakovostni materiali poskrbijo za kakovost bivanja

V vseh pogledih izjemen stanovanjski kompleks Schellenburg v središču Ljubljane dobiva svojo končno podobo: čudoviti parket Alpod iz oljenega hrasta v barvi konjaka, keramika utility v naravni barvi, keramika FMG Onice Perla in pult iz kamna Lapitec ter sanitarna keramika Villeroy & Boch v zaključeni kopalnici že krasijo moderno zasnovane stanovanjske enote.

Foto: Tivoli d.o.o.

V stanovanja vstopite skozi vhodna vrata s čudovitim portalom iz kamna Emperador, osnovna razsvetljava je že nameščena – treba je dodati le dekorativne lestence po želji lastnika, okna Internormova (ALU/les) z zunanjimi senčili na sistem ZIO, proizvajalca Renson (Ombra, d. o. o.), pa bodo poskrbela za najboljši izkoristek toplotne energije in najlepši razgled v mestu.

Foto: Tivoli d.o.o.

Lokacija projekta je idealna, saj omogoča hiter dostop do narave in mestnega življenja. Poleg tega projekt ponuja tudi vrsto drugih dodatnih storitev, kot so 24-urna recepcija (concierge service) v reprezentativni avli, videonadzor objekta, visoke strope (etaže merijo od 283 cm do 355 cm), neposreden dostop od parkirnih mest in garaž do stanovanj ter posebna dvigala za kolesa.

Izberite svoje stanovanje! Kupci stanovanj v Villi torej že prevzemajo ključe, kmalu pa bo ta trenutek napočil tudi za lastnike stanovanj v kompleksu Palais – najmanjše možno stanovanje, ki je na voljo, je veliko 68 m2 (neto bivalne površine). Izberite si svojega!

