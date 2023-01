Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Študente so po novem letu v restavracijah negativno presenetile višje cene obrokov subvencionirane študentske prehrane. Pokritje življenjskih stroškov jim bo vsaj nekoliko olajšala nova višina minimalne bruto postavke za študentsko delo. Foto: Shutterstock

V soboto je začela veljati nova višina minimalne bruto postavke za študentsko delo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč v petkovem uradnem listu objavilo nov znesek najnižje bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 6,92 evra.