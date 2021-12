V teh trgovinah so začasno umaknili izdelke Košakov

V Sparu Slovenija so na podlagi nedavnih medijskih objav o dogajanju v mariborski klavnici Košaki TMI in uvedenega inšpekcijskega pregleda s strani uprave za varno hrano začasno umaknili izdelke tega dobavitelja iz svoje ponudbe. Dobavo izdelkov Košakov so začasno prekinili tudi v Hoferju in Tušu.

Kot so danes za STA povedali v Sparu Slovenija, pri izbiri dobaviteljev mesa in mesnih izdelkov namenjajo posebno pozornost trajnostnemu razvoju. "Stremimo k temu, da so živali deležne humane vzreje, torej optimalne oskrbe, bivanjskega prostora, kakovostne krme. Na to vseskozi opozarjamo tudi naše dobavitelje in jih pozivamo k rednem podajanju poročil o zagotavljanju ustreznega poteka delovnih procesov," so zapisali.

Spar Slovenija ima od Košakov stalno v ponudbi dva izdelka svežega pakiranega mesa in nekaj mesnin. V trgovskem podjetju poudarjajo, da bodo dogajanje še naprej natančno spremljali in se bodo po prejemu odločbe s strani inšpekcije odločili o nadaljnjem sodelovanju s podjetjem Košaki TMI.

Vse ostale dobavitelje so medtem v Sparu pozvali k predložitvi poročil o delu v klavnicah, certifikatov in standardov.

V Hoferju so prekinili z dobavo izdelkov in spremljajo razvoj dogodkov

V Hoferju, ki ima iz klavnice Košakov v prodaji meso v zelo omejenem obsegu, so dobavo izdelkov Košakov prekinili, dokler jim dobavitelj ne dokaže, da izpolnjuje vse njihove pogoje politike dobrobiti živali, so danes za STA povedali v trgovski družbi in dodali, da aktivno spremljajo razvoj dogodkov.

Hofer je vzpostavil tudi stik z izbranimi dobavitelji svežega mesa in jih seznanil z resnostjo tovrstnih ravnanj. Dobavitelje mesa so z uradnim dopisom tudi pozvali k preverbi stanja v lastnih proizvodnjah in spoštovanju pogodbenih določil, ki urejajo dotično področje, nadaljujejo pa tudi z rednim opravljanjem napovedanih in nenapovedanih obiskov proizvodnih obratov njihovih dobaviteljev.

V Hoferju so tudi izpostavili, da je umik in uničenje tovrstnih že proizvedenih izdelkov z vidika odgovornega ravnanja s hrano izredno problematično, saj so izdelki kakovostno povsem neoporečni. "Že proizvedenih izdelkov tako ne bomo uničili, s čimer izkazujemo etično in odgovorno ravnanje s proizvedeno hrano, saj na tem področju aktivno delujemo in osveščamo tudi naše kupce," so še navedli.

Dobavo so prekinili tudi v Tušu, Marcator in Lidl Košakovih izdelkov ne prodajata

V Tušu, kjer imajo v ponudbi v zelo majhnem deležu le nekaj izdelkov družbe Košaki, bodo začasno umaknili dobavo svežega mesa tega dobavitelja ter ga pozvali k izboljšanju prakse ravnanja z živalmi, kar bodo tudi redno preverjali, so STA povedali v trgovskem podjetju.

Mercator in Lidl izdelkov Košakov ne prodajata, je danes pisal časnik Delo.

Inšpekcijski postopek so uvedli po videnem posnetku, objavljenem v društvu AETP

Uprava za varno hrano je sicer inšpekcijski postopek uvedla po pregledu posnetka neustreznega ravnanja v mariborski klavnici podjetja Košaki TMI. Posnetke slabega ravnanja s prašiči in govedom iz mariborske klavnice Košaki TMI so 16. decembra objavili v društvu AETP (Animal Enterprise Transparency Project). Kot so pojasnili, mesarji na klavni liniji domače živali tepejo, nanje kričijo in jih zbadajo z električnimi palicami.

V mariborski tovarni mesnih izdelkov Košaki so po tem poudarili, da so predani kakovosti in skrbi za potrošnika ter da se del te predanosti nanaša tudi na spoštovanje in ustrezno ravnanje z živalmi. Ob objavi posnetkov so obžalovali, da pri tem niso "vedno v celoti uspešni".