Število kaznivih dejanj na območju Policijske uprave Ljubljana je lani poraslo za skoraj četrtino. Ljubljana statistično močno izstopa po kaznivih dejanjih zoper premoženje in prometnih prekrških, medtem ko pri kaznivih dejanjih zoper življenje in telo prednjačijo policijske uprave na vzhodu in severovzhodu države.

Če bi morali odgovoriti na vprašanje, kje je v Sloveniji statistično najbolj verjetno, da vas bodo oropali, bi se odgovor glasil: v centru Ljubljane. Število kaznivih dejanj zoper premoženje je na območju Policijske uprave Ljubljana, ki sicer pokriva osrednjeslovensko regijo vse do hrvaške meje na jugu, z 2.152 primeri na sto tisoč prebivalcev močno odstopa od slovenskega povprečja, je razvidno iz lanskega letnega poročila Policijske uprave Ljubljana.

V okviru PU Ljubljana deluje več policijskih postaj. Največ kaznivih dejanj zoper premoženje se zgodi na območju Policijske postaje Center, ki statistično od drugih postaj izstopa še na več drugih področjih, na primer po prometu z drogami in vandalizmu. Ob tem je zanimivo, da je velikost območja, ki ga pokriva Policijska postaja Center, nekajkrat manjše kot pri ostalih policijskih postajah v okviru PU Ljubljana.

Po kaznivih dejanjih zoper življenje in telo prednjači PU Novo mesto

Če Ljubljana statistično izstopa po kaznivih dejanjih zoper premoženje, je drugače pri kaznivih dejanjih zoper življenje in telo. Če podatke PU Ljubljana o teh kaznivih dejanjih primerjamo s podatki drugih policijskih uprav, ugotovimo, da je primerov na sto tisoč prebivalcev bistveno manj kot na območju policijskih uprav Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto.

Zloglasnih sosesk statistika na zazna

Kljub temu, da se nekaterih ljubljanskih sosesk vztrajno drži zelo slab sloves, pa statistika pri najhujših kaznivih dejanjih ne prikazuje jasne slike. Sploh pri ubojih in umorih je določen predel Ljubljane nemogoče izpostaviti, saj je število teh kaznivih dejanj tako majhno (30 primerov v petih letih), da vsak dogodek popolnoma popači sliko.

Preprečevanje kriminalitete z načrtovanjem mest



Tako urbanistična kot kriminološka stroka že dalj časa ugotavljata, da ima zasnova urbanega okolja zelo veliko vlogo pri preprečevanju kriminalitete. Kot pravi Aleš Završnik, direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, se je vse začelo z idejami, ki jih danes poznamo kot čikaška ekološka kriminološka šola.

"V začetku 20. stoletja so tam ob hitri urbanizaciji in nastajajočih delavskih soseskah ugotovili, da je pomembno zasnovati inkluzivna in socialno nesegregirana območja. Praktično lahko to ponazorimo s tem, da imajo urbana okolja športne klube, rekreacijske programe in površine," pravi Završnik.

Vse te zamisli so po njegovih besedah rasle skozi čas in v zadnjih 20 letih privedle do večje stopnje empiričnega proučevanja mest in do posebnih standardov ter tehničnih dokumentov za preprečevanje kriminalitete s pomočjo pametnega načrtovanja.

Ti standardi se po njegovih besedah ne nanašajo zgolj na tehnične ovire pri preprečevanju kriminalitete, kot so na primer standardi za alarme sisteme, vrata in okna, temveč tudi ali predvsem na družbeni kontekst določenega predela.

Nekoliko bolj povedni so podatki o lažjih kaznivih dejanjih zoper življenje in telo. Pri številkah o lahkih telesnih poškodbah na primer zopet prednjači Policijska postaja Center, kjer se je zgodilo več kot trikrat toliko primerov kot na območju Policijske postaje Moste, ki med drugim zajema tudi Fužine, stanovanjsko sosesko, ki se je drži slab sloves.

Leta 2021 izjemno nizko število kaznivih dejanj

Število vseh kaznivih na območju PU Ljubljana je lani v primerjavi z letom 2021 sicer občutno naraslo. A na policijski upravi opozarjajo, da je bilo število kaznivih dejanj leta 2021 izrazito nižje, kar policisti povezujejo z vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja epidemije. Če podatke za leto 2022 primerjemo z desetletnim obdobjem, ti od trenda ne odstopajo bistveno.

Drugače je bilo s številom najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo, ki je bilo tudi v letu 2022 v upadu. "Kazniva dejanja uboji in umori so bila storjena predvsem v okviru sorodstvenih razmerij, nekaj pa tudi v okviru ulične kriminalitete. V upadu je tudi število kaznivih dejanj posebno hude telesne poškodbe, vsa omenjena kazniva dejanja so tudi preiskana," pojasnjujejo na PU Ljubljana.

V primerjavi s preteklimi leti so na PU Ljubljana obravnavali več kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in lahke telesne poškodbe. Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ostajajo na ravni iz leta 2021, delež preiskanih kaznivih dejanj pa se je povišal za deset odstotnih točk in je znašal dobrih 90 odstotkov, je še razvidno iz letnega poročila PU Ljubljana.