V Sloveniji brezstično plačujemo že skoraj deset let: EasyPark in Visa o trendih plačevanja

Brezstična tehnologija pomeni možnost plačevanja s karticami ali elektronskimi napravami tako, da kartico ali napravo držimo nekaj centimetrov od plačilnega terminala ali se preprosto dotaknemo zaslona mobilnika, tudi zaslona pametne ure. Ta način plačevanja, ki bo prihodnje leto v Sloveniji praznoval deseto obletnico, omogoča hitrejše in priročnejše opravljanje transakcij. Skupina EasyPark je na tem področju stopila korak dlje in pri upravljanju parkiranja v Sloveniji postavila trende s plačevanjem znotraj aplikacije (IAP), ki omogoča še hitrejše, enostavnejše in varnejše plačevanje, saj uporabnik po plačilni kartici seže le enkrat.

Brezstična kartična plačila na prodajnem mestu so se v treh letih znatno povečala

Po podatkih Banke Slovenije je bilo leta 2016 le šest odstotkov vseh kartičnih transakcij opravljenih brezstično, medtem ko je bilo leta 2019 teh že 38 odstotkov. Rast brezstičnega plačevanja je v zadnjih letih še dodatno pospešila pandemija koronavirusa, saj so se potrošniki, da bi se izognili morebitni okužbi, izogibali gotovinskemu in kartičnemu plačevanju. Brezstična kartična plačila na prodajnem mestu so se v treh letih znatno povečala – najnovejši podatki za Evropsko unijo kažejo povečanje z 41 odstotkov vseh kartičnih plačil leta 2019 na 62 odstotkov leta 2022.

Vrednost transakcij: Slovenija med prvimi tremi v Evropi z najvišjimi deleži brezstičnih kartičnih plačil

Največji delež brezstičnih plačil je leta 2022 imel Ciper, in sicer kar 88 odstotkov. Sledili sta Slovaška in Grčija, obe s 84 odstotki. Ko gre za vrednost transakcij, opravljenih z brezstičnimi plačili, se je po aktualnih podatkih Evropske centralne banke (ECB) v primerjavi s skupno vrednostjo transakcij, opravljenih s karticami, delež brezstičnih plačil povečal s 27 na 50 odstotkov. Z najvišjim deležem brezstičnih kartičnih plačil po vrednosti se za leto 2022 z 81 odstotki lahko prav tako lahko pohvali Ciper, na drugem mestu je Slovaška s 75 odstotki, medtem ko je Slovenija s 74 odstotki na nadpovprečnem tretjem mestu.

"Nobenega dvoma ni, da je pandemija preobrazila plačilno industrijo. Svet postaja vse bolj digitalen in potrošniki pričakujejo, da temu trendu sledijo tudi plačila. Potrošniki si želijo hitrih in priročnih načinov plačevanja ter da so njihovi podatki varni," izpostavlja Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo in dodaja: "V digitalnem svetu ni pomembnejšega kot v varnem plačilnem okolju zagotoviti najboljšo mogočo uporabniško izkušnjo. Visa združuje globalno moč z dobrim poznavanjem lokalnega okolja ter zaščito ljudi in podjetij po Evropi pred novimi in nastajajočimi grožnjami. Visino omrežje deluje neprenehoma in zmore obdelati več deset tisoč transakcij vsako sekundo po vsem svetu. Z zaščito te infrastrukture našim strankam in potrošnikom dajemo zaupanje v plačilni ekosistem. S pomočjo storitve Visa Token je plačevanje s kartico Visa, ki je integrirana v vašem telefonu oziroma v aplikaciji EasyPark, priročno, enostavno in varno. Uporabljamo najnovejše tehnologije za zaznavanje in preprečevanje goljufij v omrežju ter dodajamo nadaljnjo raven zaščite in podpore. Visa aktivno sodeluje z mesti, urbanisti, prometnimi organi, operaterji in ponudniki rešitev z namenom na novo zasnovati vključujočo, trajnostno in medsebojno povezano mestno potovalno izkušnjo."

Ključne prednosti plačevanja znotraj aplikacije: varnost, priročnost in brezgotovinsko poslovanje

Da potrošnikom ni treba nositi gotovine s seboj, da lahko opravijo plačilo brez dotika POS-terminalov, predvsem pa da vse to poteka na najvišji stopnji varnosti, so ključni dejavniki rasti tega segmenta. Takšna tehnologija ima ključno vlogo tudi v javnem prometu in upravljanju parkiranja, predvsem v urbanih naseljih, kjer sta hitrost transakcij in enostavnost uporabe plačilnih sistemov še kako pomembni. EasyPark poroča o rasti transakcij – navajajo, da gre tako za posledico pandemije kot za izjemno hitrost in enostavnost upravljanja parkiranja na daljavo. Uporabnikom mobilne aplikacije EasyPark namreč ni treba nalagati sredstev na kartico, prav tako lahko uporabnik z enim uporabniškim računom upravlja več parkiranj hkrati. EasyPark je na voljo v več kot 3.500 mestih in 30 državah sveta, v Sloveniji pa so prisotni v več kot 50 mestih – v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Piranu, na Bledu, v Bohinju, Kranjski Gori, Murski Soboti, Kranju, Novem mestu in drugje.

EasyPark in Visa združila moči pri zagotavljanju najboljše uporabniške izkušnje

Uroš Maklič direktor EasyPark Slovenija. Foto: EasyPark

"Skupaj bomo lahko zagotovili še boljšo uporabniško izkušnjo ter povečali učinkovitost in enostavnost procesa plačil parkirnine," je povedal direktor EasyPark Slovenija Uroš Maklič ob naznanitvi partnerstva z Viso kot ključnim strateškim partnerjem na področju pametnih mest. Ob tem dodaja, da verjame, da "bodo uporabniki prepoznali moč obeh znamk in našo skupno predanost zagotavljanju najboljše uporabniške izkušnje, mest, prijetnih za bivanje, in prizadevanj za trajnostno mobilnost. EasyPark in Visa si delita podobne vrednote, zato verjamemo, da bodo to začutili tudi ljubitelji obeh znamk."

CameraPark: digitalni plačilni sistem, ki sam zazna prihod in odhod vozila na parkirno mesto

Maklič, ki je strokovnjak za urbano mobilnost in vpeljevanje tehnologij v mesta, dodaja, da na območju Slovenije število transakcij v aplikaciji pospešeno raste vsako leto, najbolj pa s funkcijo digitalne storitve za upravljanje parkiranja EasyPark CameraPark. "Ta storitev je uporabnike še posebej navdušila in obenem pritegnila veliko novih, saj je enostavnost in zanemarljiv čas uporabe tukaj res izjemen," dodaja direktor EasyPark Slovenija. Gre za eno izmed številnih in tehnološko izjemno dovršenih inovacij skupine, in sicer za digitalni plačilni sistem, ki sam zazna prihod vozila na parkirno mesto in njegov odhod in nato tudi sam izvede plačilo. Ta parkirišča z najhitrejšim in najbolj enostavnim upravljanjem parkiranja postavljajo trende urbane mobilnosti pri nas, saj uporabnikom med drugim omogočajo plačilo parkirnine, ne da bi morali pred tem prevzeti parkirni listek ali sploh izstopiti iz vozila. Tako napredne digitalne storitve skupine EasyPark najdemo v mariborski garažni hiši City in koprski Belveder ter v ParkuEF ob Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer so najsodobnejše trajnostne transportne možnosti ena izmed prioritet poslovanja.

Brezstično plačevanje omogoča tudi boljše sledenje podatkom o upravljanju parkiranja. V uporabniškem računu EasyParkove mobilne aplikacije lahko beležimo pretekla parkiranja in zneske parkiranj, upravljamo parkiranja za več vozil naenkrat, zahtevamo poslovni račun, podaljšujemo čas parkiranja na daljavo, v tujini pa si lahko prek aplikacije tudi vnaprej rezerviramo parkirno mesto. Vse to zagotavlja bolj kakovostno in učinkovito urbano mobilnost.

Trendi prihodnosti na področju plačil

Eden od trendov, ki bo zaznamoval prihodnost plačil, je vse pogostejša uporaba biometričnega preverjanja avtentičnosti. Uporabniki se pri nekaterih plačilih že avtentificirajo z uporabo čitalnika prstnih odtisov. Tehnologija se še naprej razvija in kaj kmalu lahko pričakujemo, da se bo vse več plačil preverjalo s prepoznavanjem glasu ali obraza. Prihodnost narekuje tudi povezovanje brezstičnega plačevanja in plačevanja IAP z drugimi tehnologijami – na primer z virtualnimi pomočniki, kar bi uporabnikom omogočilo plačevanje z glasovnimi ukazi. Plačevanja bi se lahko povezala tudi z nosljivimi napravami, kot so pametna očala, kar bi uporabnikom omogočilo plačilo, ne da bi jim bilo treba upravljati pametni telefon. Ko bo več mest prešlo na brezgotovinske sisteme javnega prevoza in upravljanja parkiranj, pa bodo brezstična plačila in plačila IAP postala prednostni način plačevanja za milijone potnikov po vsem svetu.

O skupini EasyPark

Skupina EasyPark vključno z aplikacijami EasyPark, PARK NOW, ParkMobile, RingGo in Park-line je vodilno, hitro rastoče parkirno-tehnološko podjetje, ki voznikom pomaga pri iskanju in upravljanju parkiranja ter polnjenju električnih vozil. Njihova edinstvena in najsodobnejša tehnologija pomaga tako podjetjem, mestom in upravljavcem parkirišč kot lastnikom nepremičnin pri administraciji, načrtovanju in upravljanju na podlagi podatkov v več kot 25 državah in 3.200 mestih. Z vsakim posameznim parkirnim mestom lajšajo urbano življenje. Za več informacij obiščite www.easyparkgroup.com in www.easypark.si.

O družbi Visa

Visa (NYSE: V) je ena vodilnih svetovnih družb na področju digitalnih plačil, ki omogoča transakcije med potrošniki, trgovci, finančnimi institucijami in vladnimi ustanovami v več kot 200 državah in ozemljih. Naše poslanstvo je povezati svet z najbolj inovativnim, priročnim, zanesljivim in varnim plačilnim omrežjem ter tako omogočiti uspeh posameznikom, podjetjem in gospodarstvom. Verjamemo, da gospodarstva, ki vključujejo vse in povsod, povzdigujejo vse in povsod, in menimo, da je dostop temelj prihodnjega gibanja denarja. Več na Visaeurope.si.

Študije primerov, statistični podatki, raziskave in priporočila so na voljo TAKŠNI, KOT SO in so le informativne narave, nanje se ne opirajte kot na operativne, trženjske, pravne, tehnične, davčne, finančne ali druge nasvete. Visa Inc. ne daje jamstva ali zastopanja glede popolnosti ali točnosti informacij v tem dokumentu, niti ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti, ki bi lahko izhajala iz zanašanja na te informacije. Informacije, ki jih vsebuje dokument, niso mišljene kot pravni nasvet, zato bralce spodbujamo, da kadar je tak nasvet potreben, poiščejo nasvet pristojnega pravnega strokovnjaka.

