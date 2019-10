V Saubermacherjevem centru v Lenartu izredni nadzor #video

Do požara je v nedeljo prišlo ob okoli 17.30, po navedbah policije pa so zagoreli mešani odpadki v obsegu okoli 2.500 kvadratnih metrov in višini med štiri in osem metrov. Gasilci so požar pogasili, kriminalisti pa so po ogledu kraja požara ugotovili, da je zagorelo zaradi samovžiga mešanih odpadkov. Materialna škoda ni nastala.

To sicer ni bil prvi letošnji požar v Saubermacherjevem centru v Lenartu. Nazadnje je tam zagorelo julija. Takrat je šlo za požar manjšega obsega, ki ni predstavljal nevarnosti za okolico. Tudi pri takratnem požaru je šlo po ugotovitvah policije za samovžig odpadkov.

Spomladi gorelo tudi v sortirnici Salomon

Saubermacherjev center sicer ni edini obrat za ravnanje z odpadki v občini. Prebivalce Lenarta je tako močno razburil spomladanski obsežen požar v sortirnici nenevarnih odpadkov družbe Salomon. Čeprav so k zaprtju sortirnice po aprilskih dogodkih pozvali tako na lenarški občini kot v tamkajšnji civilni iniciativi, družba Salomon od začetka maja tam spet izvaja dejavnost.

Peti letošnji požar odpadkov v občini

Lenarški župan Janez Kramberger je ob nedeljskem požaru izpostavil, da je šlo že za peti letošnji požar odpadkov v občini, kjer so prepričani, da je na ta način organizirana dejavnost skladiščenja odpadkov škodljiva.

Pristojne državne službe so v občini že velikokrat pozvali, naj izvedejo vse postopke, ki bodo zagotovili varnost prebivalcem in zaposlenim ter odpravo posledic vseh požarov na tem območju.

Pristojne inšpekcijske službe je tako župan npr. pozval, da z inšpekcijskimi nadzori resno pristopijo k nadzoru prilagajanja skladiščnih prostorov in postopkov skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem.