V prometni nesreči poškodovanih enajst ljudi

V ponedeljek popoldan je na Dogoški cesti 19-letni voznik avtomobila zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil v kombinirano vozilo, pri čemer sta se poleg obeh voznikov poškodovala oba sopotnika v avtomobilu in vseh sedem v kombiniranem vozilu. Poškodbe se zaenkrat kažejo kot lažje, enega od poškodovanih pa so prepeljali v UKC Ljubljana, poroča STA.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so ga v ljubljanski klinični center prepeljali zaradi komplicirane poškodbe, a je bila ta vseeno opredeljena kot lažja. V kolikor bi se stopnja poškodovanega, ki je v Ljubljanski bolnišnici, kasneje opredelila kot huda, bodo voznika na podlagi usmeritev pristojne državne tožilke kazensko ovadili.

Zaenkrat so policisti povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog. Po nesreči so štiri poškodovane v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor prepeljali z reševalnim vozilom, ostali so zdravniško pomoč v UKC Maribor poiskali sami, so še sporočili s policije.