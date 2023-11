Po predrzni vožnji v predoru trčilo več vozil, povzročitelj želel kraj nesreče zapustiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Povzročitelj prometne nesreče je želel kraj peš zapustiti, vendar so ga policisti prijeli. Zoper njega bodo vložili kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nevarne vožnje, so še sporočili s PU Koper. Foto: Shutterstock

V predoru Kastelec je v sredo nekaj po 8. uri trčilo več vozil. Policisti so po ogledu kraja ugotovili, da je 50-letni državljan Italije od Kozine proti Kopru skozi predor vozil predrzno in brezobzirno ter pri tem ogrožal preostale udeležence v prometu, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.