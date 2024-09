Danes popoldne, okoli 15.30, se je v predoru Golovec v smeri priključka Ljubljana-Rudnik zgodila prometna nesreča z več udeleženimi. V naletu je namreč trčilo pet osebnih vozil. Poškodovanih ni bilo, izhaja iz biltena Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice prometne nesreče so odstranili, promet poteka normalno.

Ljubljanski gasilci so pregledali in zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in odstranili razbitine s cestišča.

Promet tam trenutno že normalno poteka, izhaja s spletne strani prometnoinformacijskega centra. Je pa nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih proti Ljubljani. Vozniki beležijo zamudo približno 20 minut.

Dvokilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako so zastoji na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cesti Izola-Strunjan.