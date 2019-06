V potoku našli smrtno ponesrečenega 48-letnega mopedista

Policijsko upravo Ljubljana so v petek nekaj pred 21. uro obvestili, da so v potoku v Jevnici opazili moško truplo, zraven pa moped.

Policisti so ugotovili, da je 48-letni voznik mopeda na makadamski lokalni cesti iz smeri Male Štange proti Jevnici zapeljal z vozišča ter z mopedom padel v strugo potoka, kjer je obležal mrtev.

Policisti so z ogledom kraja in po do zdaj zbranih obvestilih ugotovili, da je 48-letni voznik mopeda vozil po makadamski lokalni cesti iz smeri Male Štange proti Jevnici. Nekaj metrov od odcepa za naselje Mala Štanga je vozil preblizu desnemu robu vozišča in v levem preglednem ovinku po klancu navzdol zapeljal levo z vozišča ter se z mopedom prevrnil na levo stran, tako da je skupaj z njim padel v strugo potoka, kjer je obležal.

Voznik je na kraju nesreče umrl. Med vožnjo je uporabljal varnostno čelado. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.