V Posočju ukradli tri silhuete policistov

Neznanci so v Zgornjem Posočju ukradli tri silhuete policista in policistke z radarjem, ki so jih zaradi večje varnosti v prometu pred kratkim postavili policisti.

Policisti Policijske postaje Bovec obravnavajo tatvino treh silhuet policista in policistke z radarjem v Zgornjem Posočju, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Kot pojasnjujejo, gre za novo obliko preventivnih aktivnosti za večjo prometno varnost, ki so jih uvedli 19. avgusta letos. Namen silhuet, ki so v naravni velikosti, je opozarjati voznike na nevarnosti na cestah, predvsem pa jih spodbuditi, da zmanjšajo hitrost vožnje, vplivati in ozaveščati udeležence cestnega prometa glede defenzivne vožnje ...

Omenjene silhuete policista in policistke z radarjem so bile postavljene na območjih cest Predel–Bovec, Žaga–Kobarid, Trenta– Bovec, Staro selo–Kobarid in Robič–Staro selo.

Uporaba silhuet ima pozitiven preventivni učinek

Podobne silhuete je slovenska policija v preteklosti že uporabljala, uporaba pa je imela pozitiven preventivni učinek. Vozniki so namreč, ko so opazili silhueto, zmanjšali hitrost vožnje, zaradi česar se je posledično umiril promet. Tudi po postavitvi omenjenih silhuet na območjih občin Kobarid in Bovec je imela njihova uporaba pozitiven učinek, zatrjujejo policisti.

Dodajajo, da se je ne nazadnje začelo tudi novo šolsko leto, namen omenjenih silhuet pa je bil zmanjšanje oziroma umirjanje hitrosti v naseljih oziroma v bližini šol in vrtcev.

"S tovrstnimi oblikami vandalizma neznanci zagotovo ne prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu. S takšnim objestnim ravnanjem so izničeni tudi skupni napori tako policije kot tudi Javne agencije za varnost prometa in drugih ustanov, ki s takšnimi in drugimi oblikami preventivnih aktivnosti skrbijo za večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu," še sporočajo s PU Nova Gorica.