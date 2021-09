Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek so opravili 5.728 PCR-testov in z njimi potrdili 1.308 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 22,8-odstotka vseh testov, kar je skoraj šest odstotkov več kot dan prej.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.645 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje pa znaša 1027. V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 644 okužb na 100.000 prebivalcev, to povprečje se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 20.

V ponedeljek so sicer opravili tudi 40.486 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom.

V bolnišnicah se po podatkih Sledilnika za covid-19 zdravi 15 bolnikovi več kot dan prej, intenzivno nego pa jih potrebuje pet več. Umrli so trije covidni bolniki.

V nedeljo pozitivnih 17 odstotkov vseh testov

V nedeljo so opravili 1.706 PCR-testov iz njimi potrdili 291 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 17 odstotkov vseh testov. V bolnišnicah se je v ponedeljek zdravilo 363 bolnikov s covidom-19, od tega 97 na intenzivni negi. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

Najmlajši bolnik je star 26 let, na intenzivnem oddelku pa zdravijo 27-letnika. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.211 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje pa znaša prek tisoč.

Slovenija močno zaostaja v številu cepljenih

Slovenija močno zaostaja po številu cepljenih med zahodnoevropskimi državami. Delež polnoletnih oseb v EU, ki so bili cepljeni z vsaj enim odmerkom, po ocenah Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) znaša 58 odstotkov. Slabšo precepljenost imajo le še na Hrvaškem, v Latviji, na Slovaškem, v Romuniji in Bolgariji:

Delež polno cepljenih prebivalcev Slovenije je po podatkih ECDC 52,9-odstoten, največ polno cepljenih imajo v Franciji: