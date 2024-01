V ponedeljek je neznano kam izginil Drago Slaček iz Maribora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski policisti iščejo pogrešano osebo, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Za pomoč s kakršnimikoli informacijami prosijo tudi javnost.

Policisti Policijske postaje Maribor II iščejo moškega iz Maribora, ki so ga zadnjič videli minuli petek okoli 19. ure, ko je od doma odšel neznano kam.

Drago Slaček je star 51 let, visok je 175 centimetrov, ima kratke lase in brke.



Ob odhodu od doma je bil oblečen v spodnji del trenirke modre barve z belo črto ob strani, črno jakno in obut v športne copate.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.