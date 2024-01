Pogrešajo 53-letnega Metličana, ki je odšel od doma s psom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Vrhnika so bili danes obveščeni, da svojci od petka pogrešajo 53-letnega Aleksandra Polšaka iz Metlike. Aleksandar je visok okoli 175 centimetrov, srednje postave, svetlih kratkih las in modrih oči. Nazadnje je bil oblečen v modre džins hlače in bež jakno, na glavi je imel slamnik.