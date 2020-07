V petek srečanje Janše in Plenkovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski predsednik vlade Janez Janša in njegov hrvaški kolega Andrej Plenković se boste v petek srečala na Otočcu. Med drugim bosta govorila o odnosih med državama in skupnem boju proti covidu-19.

To bo prvo srečanje obeh premierjev v živo, sta se pa v zadnjem času v zvezi s pandemijo covida-19 večkrat slišala po telefonu. Razmere glede koronavirusa so se na Hrvaškem v zadnjih tednih močno zaostrile, v zadnjem dnevu so potrdili 91 novih okužb. Slovenija je zaradi tega Hrvaško umaknila z zelenega seznama epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopiti brez omejitev, navaja STA. Slovenska stran srečanja še ni potrdila.