V petek bo Koper obiskala manjša luksuzna ladja Sea Dream. To bo prva potniška ladja, ki bo po letu 2019 priplula v naše največje obalno mesto, so sporočili iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Ladja bo priplula ob 8. uri zjutraj, v mestu pa se bo zadržala do 22. ure. Nato bo odplula proti Benetkam.

Sea Dream bo v Koper pripeljala okoli 50 potnikov, večinoma Američanov in Angležev. Ladja, ki so jo leta 2015 razglasili za najboljšo ladjo v kategoriji luksuznih ladij za križarjenja, se bo v Koper vrnila 2. septembra, so v sporočilu za javnost zapisali na zavodu.

Konec septembra bo po trenutnih načrtih v Koper prispela tudi ladja Mein Schiff, prav tako je še nekaj prihodov drugih potniških ladij napovedanih za oktober.

V Kopru je bilo za letos prvotno sicer napovedanih več kot 50 prihodov potniških ladij, a so jih ladjarji zaradi pandemije covid-19 sproti odpovedovali. V Mestni občini Koper in zavodu ostajajo optimistični. Upajo, da bo teh nekaj predvidenih prihodov znova oživilo turistični utrip v mestu, so še zapisali.

Izjemno zanimanje

Foto: Matej Leskovšek Zanimanje za križarjenja, zlasti po Jadranu, je trenutno izjemno, so julija pojasnili v turistični agenciji Kompas. Pri tem so opozorili, da je zaradi pandemije še vedno velika negotovost glede sezone potniških ladij v koprskem pristanišču.

Kot so poudarili, se pri križarjenjih upoštevajo vsi protokoli v zvezi z omejevanjem širjenja koronavirusa tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kot tudi usmeritve ladjarja glede samih ukrepov na ladji. V primeru, ko se zaradi morebitnega zaprtja meje med Slovenijo in Hrvaško stranke ne bi mogle udeležiti križarjenja, dobijo povrnjen strošek vplačanega križarjenja.

Sicer so križarjenja prilagojena tako, da je število potnikov prilagojeno zmogljivostim ladje, ki dovoljujejo, da je uporaba prostorov optimalna, hkrati pa so zagotovljeni tudi vsi zahtevani covidni ukrepi, so še dodali v Kompasu.

Skupno je sicer za letošnjo sezono napovedanih še 26 ladij s 37 tisoč potniki na krovu v primerjavi s prvotno najavljenimi 88 ladjami in 130 tisoč potniki, so za STA pred časom pojasnili v Luki Koper. Kot so poudarili, se seznam prihodov dnevno spreminja.