V ospredju dneva evropskih parkov njihova vloga pri zagotavljanju trajnostne družbe

Obeležujemo evropski dan parkov, ki ozavešča o pomenu zavarovanih območij po vsej Evropi. Osrednja misel letošnjega dneva je Glasuj za naravo, ki med drugim poudarja osrednjo vlogo teh območij pri zagotavljanju trajnostne in odporne družbe za državljane EU. "Koristi, ki jih prinašajo naravni parki in zavarovana območja, presegajo izvajanje globalnih, nacionalnih ali celo regionalnih politik upravljanja narave. Parki varujejo nekaj najbolj spektakularnih delov narave v Evropi. Vsak dan nam zagotavljajo svežo vodo, čist zrak in kraje za počitek, hkrati pa spodbujajo trajnostni regionalni razvoj," so ob evropskem dnevu parkov poudarili pri zvezi Europarc, kjer so leta 1999 uvedli evropski dan parkov.

Kot so ob današnjem evropskem dnevu parkov spomnili na ministrstvu za naravne vire in prostor, so naravni parki, ki jih delimo na narodne, regijske in krajinske, v zakonu o ohranjanju narave opredeljeni kot širša zavarovana območja. Zavarovala jih je država, občine ali država skupaj z občinami, v njih pa veljajo posebni varstveni režimi.

Januarja je vlada sprejela uredbo, s katero je ustanovila Regijski park Pohorje, do konca aprila pa so akt o zavarovanju potrdili tudi občinski sveti občin soustanoviteljic regijskega parka – Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica.

"Z ustanovitvijo regijskega parka smo zavarovali 52 kvadratnih kilometrov ovršnega dela Pohorja, ki leži pretežno na nadmorskih višinah nad 1.200 metri. Zanj so značilni izredna naravna ohranjenost, krajinska pestrost ter pogosti in izjemni naravni pojavi," so poudarili na ministrstvu.

Prihodnji teden posvečen parkom

V Sloveniji se zavarovana območja povezujejo v Skupnost naravnih parkov Slovenije, v kateri so tudi letos evropski dan nadgradili s tednom naravnih parkov Slovenije, ki poteka od 22. do 29. maja. V tem času v naravnih parkih po Sloveniji potekajo številni dogodki.

Zavarovana območja narave sicer pokrivajo 13 odstotkov Slovenije, vključujejo pa en narodni park, tri regijske parke, več kot 40 krajinskih parkov in 66 naravnih rezervatov. V državi je tudi več kot 1.200 naravnih spomenikov, dva geoparka, 144 spomenikov oblikovane narave in botaničnih vrtov ter druga območja ohranjene narave.