V občini Brežice našli mrtvo osebo

Pogrešano osebo so iskali tudi s pomočjo psov. Foto: Reuters

V petek zjutraj so v občini Brežice začeli iskalno akcijo pogrešane osebe, so danes sporočili z uprave za zaščito in reševanje.