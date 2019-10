V nesreči hudo poškodovan otrok, ki je vozil kolo

Novogoriške policiste so danes ob 14.36 obvestili o prometni nesreči na območju Dornberka, v kateri sta bila udeležena otrok, ki je vozil kolo, in 73-letni voznik osebnega avtomobila. Otrok je bil hudo poškodovan in so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico, so povedali na novogoriški policijski upravi.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so pri prometni nesreči posredovali novogoriški gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka in do prihoda reševalcev nudili zdravniško pomoč poškodovanemu. Prav tako so nevtralizirali razlite tekočine po cestišču ter usmerjali promet. Poškodovanega otroka so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter.

Okoliščine prometne nesreče policisti v tem trenutku še preiskujejo, so še povedali na policijski upravi.