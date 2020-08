V MNZ pozdravljajo dodatne italijanske vojake na meji s Slovenijo

Kot so zapisali v odgovoru, ki ga je posredoval urad vlade za komuniciranje, napoved o okrepitvi prisotnosti italijanskih varnostnih sil na meji s Slovenijo poznajo. "To je bila ena od tem pogovora med ministroma za notranje zadeve Slovenije in Italije v zvezi s povečanim trendom nezakonitega priseljevanja po t. i. zahodnobalkanski poti," so pojasnili, piše STA.

"Vsak dodaten ukrep na posamezni meji je dobrodošel, saj lahko zniža privlačnost posamezne smeri nezakonitega priseljevanja. Vse ostale oblike (izmenjava informacij, analiz, vračanje po sporazumu) poteka nemoteno in uspešno," so dodali.

Povedali so še, da sta se policiji obeh držav začeli dogovarjati o ponovni vzpostavitvi delovanja mešanih patrulj na skupni meji, ki so jih začasno prenehali izvajati zaradi pandemije novega koronavirusa. Prav tako potekajo dogovori o usklajevanju določenih drugih ukrepov oziroma o nadgradnji taktike pri delu na skupni meji, piše STA.

"Oblasti pozvale k hitremu in ciljnemu ukrepanju"

Tako so na MNZ odgovorili na vprašanja STA, potem ko je senatorka Tatjana Rojc po srečanju z italijansko notranjo ministrico Luciano Lamorgese v torek sporočila, da je zaradi povečanega števila nezakonitih migracij iz Slovenije v Italijo vlada v Rimu napovedala, da bo v Furlanijo-Julijsko krajino na mejo s Slovenijo poslala dodaten kontingent vojakov. S tem se bo odzvala na poziv deželnih oblasti, da je treba bolje nadzorovati manjše mejne prehode s Slovenijo.

Oblasti v Furlaniji-Julijski krajini so v pismu italijanski vladi prejšnji teden pozvale k "hitremu in ciljnemu ukrepanju", s katerim bi ustavili prehajanje migrantov iz Slovenije v Italijo. Njihovo število naj bi namreč v zadnjih tednih močno naraslo, FJK pa v zvezi s tem skrbi zlasti morebitno širjenje novega koronavirusa, še piše STA.