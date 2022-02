60 hišnih preiskav v Ljubljani: je med pridržanimi tudi Ličina?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Policijske uprave Ljubljana so v torek opravili okoli 60 hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Pridržali so 20 ljudi, med njimi naj bi bil tudi Anis Ličina, pa poroča Nova24TV.