V Ljubljani se obeta nepozabna zabava

Konec tega tedna se v Ljubljani obeta nepozabna zabava. 17. in 18. junija se v BTC City namreč vrača super Festival nakupov in zabave ! Čaka vas zabava, polna adrenalina in spektaklov. Veselili se boste ob aktivnostih za najmlajše, dobri glasbi, še boljši hrani in še in še!

Festival nakupov in zabave je znan po tem, da modnim navdušencem, ljubiteljem zabave in kulinaričnih užitkov prinaša popuste, ugodnosti in doživetja, ki jih za obiskovalce pripravijo ponudniki. S pestrim programom nakupovanja, raziskovanja in okušanja v okviru Festivala nakupov in zabave želijo ustvarjalci obiskovalcem ponuditi obisk, poln doživetij. In to jim vsakič dobro uspe, sam program pa razkriva, da se tudi letos tradiciji ne bodo izneverili. Poleg nakupovalnih ugodnosti, zabave, so v ospredje spremljevalnega programa postavljeni tudi najmlajši, ki lahko za svojo zabavo izbirajo med številnimi zanimivimi in poučnimi vsebinami.

Tudi letos se obeta se resnično pester program, ki bo zadovoljil različne ciljne skupine, mlade po letih in mlade po srcu. Popoldanski petkov program je v prvi vrsti namenjen mladim in mladim po srcu (koncert skupine Kokosy), njim in tudi družinam pa bosta namenjena dopoldanski sobotni program (Trkaj - Repki, Minicity, vadba s petro Parovel …) ter popoldanski sobotni program (Koala Voice, Dunking Devils, Samba brazilski show, ONI the show).

Pozdravite letošnje poletje z noro dobro zabavo, polno adrenalina, glasbe in zabave! V poletje pa lahko vstopite tudi z eno od vročih nagrad. Kako sodelovati? Enostavno: izpolnite obrazec tukaj in kliknite gumb Sodeluj! Vse drugo je prepuščeno sreči. V nagradni igri lahko sodelujete do 18. junija! Kakšne so nagrade? GoPro kamera HD HERO10;

HD HERO10; Apple Watch S7 GPS;

S7 GPS; dron DJI Mini SE FMC;

DJI Mini SE FMC; električni skiro Kugoo ES2;

Kugoo ES2; 10x darilni boni BTC City v vrednosti 200,00 EUR;

v vrednosti 200,00 EUR; 15x 2 celodnevni vstopnici za Svet doživetij v Vodnem mestu Atlantis (v obliki darilnih bonov Vodno mesto Atlantis).

Kdo bo odprl zabavo v BTC City?

Ta čast bo pripadla bendu Kokosy, ki bo popestril petkovo popoldne na Festivalu nakupov in zabave ter s sproščenimi ritmi nastopal v Kulinaričnem parku BTC City. Kot sami zase pravijo obetavni glasbeniki, so Kokosy štiridimenzionalno bitje pretežno glasbene nature, ki slovenski glasbosferi ponuja svež vetrič nedefiniranosti. Žanrsko se Kokosy ne opredeljujejo pretirano, lahko bi dejali, da predstavljajo nov val indie-pop-jazz-funk-punk-softboirocka.

Pester sobotni program

V soboto, 18. junija 2022, bo pred Dvorano A potekala prava zabava za otroke. Druženje bo odprl čarodej Jole Cole, ki osvaja otroška srca in se je specializiral za otroško čarovnijo. Ob njegovih nastopih najmlajši uživajo na polno. V soboto, 18. junija 2022, bo ob 10. uri pred Dvorano A čarobno, zabavno in nepozabno!

Ob 11. uri bo z vami Trkaj. Tokrat bo poskrbel za zabavo najmlajših in na koncertu predstavil uspešnice s svojega albuma/knjige Repki, ki navdušuje mlade in mlade po srcu.

Soboto popoldansko vzdušje na Festivalu nakupov in zabave bo vroče ne samo zaradi visokih temperatur, pač pa tudi zaradi vročega samba showa. Plesalke, akrobata in tolkalisti vam bodo v soboto, 18. junija 2022, ob 15. uri pred Dvorano A pričarali nepozabno doživetje brazilskega karnevala. Samba Brazil Slovenija se sicer lahko pohvali z najboljšimi plesnimi točkami najatraktivnejših izvajalcev tod okoli, Banda Berimbau pa je živahna, dobro uigrana zasedba tolkalistov, ki nam bo z energičnimi, dobro uigranimi komadi pognala kri po žilah.

V soboto v BTC City prihajajo tudi Dunking Devils. Ne zamudite norih točk, ki jih vodilna akrobatska skupina v Evropi, svetovni rekorderji in dvakratni svetovni prvaki v akrobatskem zabijanju pripravljajo za Festival nakupov in zabave.

V soboto, 18. junija 2022, bodo občinstvu na Festivalu nakupov in zabave pred Dvorano A kar dvakrat vzeli dih z vratolomnimi akrobacijami, hojo po zidu in neverjetnimi skoki v globino z 20 metrov! Ob 15.45 in 17.00.

Sobotno popoldne Festivala nakupov in zabave bo popestrila tudi predstava, ki navdušuje z modernimi oblikami plesa in cirkuške prvine, ONI the Show. V njej se bodo plesalci plesne šole Kazina odeli v zvoke slovenske glasbene skupine Terrafolk ter jih združili z modernimi oblikami plesa in cirkuškimi prvinami. Vabljeni, da jih pospremite z bučnim aplavzom, v soboto, 18. junija 2022, ob 16. uri pred Dvorano A.

Za nepozaben konec nepozabnega Festivala nakupov in zabave bo poskrbel priljubljen bend Koala Voice, slovenski četverec, ki je s svojo neobremenjenostjo, razbijaško indie punk prezenco, polno nalezljivih melodij in zasoljenih kitarskih riffov, zelo hitro prirastel k srcu množicam tako po Sloveniji kot tudi drugje po Evropi. Manca Trampuš, Domen Don Holc, Tilen Prašnikar in Miha Prašnikar bodo na oder pred Dvorano A bodo stopili ob 19. uri.