V Ljubljani bodo kmalu začeli graditi stanovanja izključno za mlade

Cene stanovanj v prestolnici letijo v nebo, novogradenj je relativno malo. Še tiste, ki so, so pogosto namenjene premožnejšim kupcem, s cenami tudi do osem tisoč evrov na kvadratni meter. O luksuznih stanovanjih, ki jih bodo gradili v Ljubljani, smo pred kratkim pisali v članku Na trg bo prišlo 250 luksuznih stanovanj, povpraševanje je veliko.

Več kot dva tisoč stanovanj na Airbnb namesto v najem

Visoke so tudi najemnine, ki rastejo že od leta 2014. Največ povpraševanja je po manjših enotah, ki jih je na trgu na voljo vedno manj, saj veliko lastnikov svoje nepremičnine zaradi večjega finančnega izplena raje oddaja v turistične namene. Po nekaterih ocenah naj bi v zadnjih letih na spletnih platformah Booking in Airbnb končalo več kot dva tisoč ljubljanskih najemniških stanovanj. Več v članku Najemnine v Ljubljani so podivjale, umiritve ni na vidiku.

Mladi, ki se želijo preseliti na svoje, so tako v nezavidljivem položaju, še posebej ker jih je večina zaposlenih za določen čas ali pa opravljajo prekarne oblike dela in imajo nizke dohodke.

Veliko prostora bo namenjenega druženju. Foto: Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Prvi projekt izključno za mlade

Stanovanjski sklad (SSRS) bo prav za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani, na območju Dijaškega doma Vič in Študentskega doma Ljubljana, zgradil novo sosesko Skupnost za mlade Gerbičeva. Gre za prvi tovrstni nepremičninski projekt v Sloveniji, ki je namenjen izključno reševanju stanovanjske problematike mladih.

Le do 29. leta starosti

Stanovanjske enote bodo namenjene mladim od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem.

Mladim bo namenjenih 109 stanovanjskih enot, v katerih bo prostora za 171 ljudi. V posamezni stanovanjski enoti bosta največ dva uporabnika. Šlo bo za manjše stanovanjske enote, v velikosti do 20 kvadratnih metrov. V njih bodo spalni del, sanitarije in čajnica. Dnevni prostori bodo skupni.

Kot so si zamislili v stanovanjskem skladu, je skupnost za mlade namenjena prehodnemu obdobju, ko si mladi šele ustvarjajo pogoje za lastno stanovanje.

Nizka najemnina

Ciljna cena za posteljo je bila po investicijskem programu sto evrov na mesec, so sporočili iz stanovanjskega sklada. Končna cena bo določena glede na dejanske stroške investicije in odločitev nadzornega sveta stanovanjskega sklada, so dodali.

Foto: Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Zasebnost in hkrati druženje

Ko so zapisali v stanovanjskem sklad, se s preprostimi in funkcionalnimi rešitvami načrtovanemu novemu objektu zagotavlja maksimalna kakovost bivanja. "Razvejana zasnova omogoča oblikovanje stanovanj, prilagojenih potrebam mladostnikov, ki zagotavljajo visoko mero zasebnosti in omogočajo tudi različne ravni povezanosti v skupnost. Nepremičnino odlikujejo prijetni pogledi v zelene atrije, omogoča pa tvorjenje različnih večjih skupnosti," dodajajo.

V objektu, ki bo imel tri nadstropja, je predviden tudi medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinjo z jedilnico ter dnevno sobo, pisarno in servisnimi prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij. V tem centru se bodo lahko družili mladi in starostniki iz okoliških sosesk.

Objekt bo zgrajen leta 2021

Uvedba v delo se predvideva konec oktobra 2019, so nam sporočili iz stanovanjskega sklada, kjer ocenjujejo, da bo nepremičnina zgrajena leta 2021. Projekt je trenutno v fazi podpisovanja pogodbe z izvajalcem del, podjetjem Dema Plus, so še sporočili. Ocenjena vrednost del je dobrih pet milijonov evrov.

Projekt skupnosti za mlade je ena od investicij, ki jih bo sklad financiral s posojilom, najetim pri Razvojni banki Sveta Evrope.

