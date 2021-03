V Lendavi iz stanovanjskega bloka padel otrok, bil naj bi lažje poškodovan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Lendavi je iz stanovanjskega bloka padel triletni otrok. Policiste so o nesreči malo pred 9. uro obvestili iz Zdravstvenega doma Lendava. Po prvih podatkih je otrok padel skozi okno v tretjem nadstropju. Odpeljali so ga v bolnišnico. Po izjavi zdravnika naj bi bil lažje poškodovan, a je ostal v bolnišnici na opazovanju.

Kot so sporočili iz murskosoboške policijske uprave, kriminalisti in policisti o dogodku zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine, piše STA.