V Kranju s potapljači in psi iskali pogrešanega. Ta se je sam vrnil domov.

Na območju Savske Loke v Kranju je okoli 3.30 ure ponoči stekla iskalna akcija, v kateri so policisti, gasilci, reševalni psi in potapljači iskali pogrešano osebo. "V nadaljevanju smo prejeli obvestilo, da je pogrešani nepoškodovan prišel domov," so sporočili s kranjske policijske uprave.

Ker so pogrešanega nazadnje videli v bližini reke Save, bi bilo lahko njegovo življenjske ogroženo, so zapisali na Policijski upravi Kranj. V akcijo so zato vključili poklicne gasilce, pripadnike enote reševalnih psov, potapljače z dvema čolnoma in drone.