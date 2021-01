V Kopru več sto ljudi protestiralo proti zaprtju šol

Na koprski promenadi Semedelska cesta se je dopoldne zbralo več sto staršev in otrok ter drugih v znak protesta proti ponovnemu zaprtju šol v obalno-kraški regiji. Na mirnem shodu so udeleženci svoja stališča izrazili s transparenti, med katerimi je kraljeval napis "Šole morajo biti odprte; Dovolj! Zoom odpade!" Očitki so leteli tudi na delo vlade.

Na pobudo staršev, ki se je razširila po družbenih omrežjih, se je danes dopoldne v Kopru kljub slabemu vremenu zbralo več sto staršev in njihovih otrok ter drugih protestnikov, piše STA.

"Odprite vrtec, zaprite vlado"

Nestrinjanje z odločitvijo vlade, da s ponedeljkom ponovno ustavi pouk na šolah za učence prve triade, so izrazili z vrsto transparentov, na katerih so bili napisi "Otroci v šolo takoj!", "Odprite vrtec, zaprite vlado" ter "Hočemo v šolo". Poleg teh so se pojavljala tudi gesla s petkovih protivladnih protestov, ki so izražala splošno nezadovoljstvo z delom vlade.

Foto: STA

Rdeča nit protesta pa je vendarle bilo zaprtje šol. "To ni vstaja, to ni revolucija. To je boj za osnovne pravice nas vseh, še posebej naših otrok. Danes smo tu, da odločno rečemo 'ne' nadaljnjemu uničevanju prihodnosti naših otrok," je poudaril eden od staršev.

Kot je navedel, bo imelo zaprtje šol dolgoročno zelo slabe posledice tako za otroke kot tudi za družine, zato je po njegovem "skrajni čas, da se to konča, da epidemija postane zdravstveno vprašanje, ne pa politično", piše STA.

Foto: STA

Otroci sami so po večini poudarili, kako pogrešajo pouk v šoli. "Lepše je delati v šoli kot doma," je povedal eden od učencev, drugi pa pristavil, da jim poleg tega tudi primanjkuje znanja, saj dobivajo manj snovi. Ena od prisotnih deklic je poudarila, da bi rada spet šla v šolo, ker se tam "zabavamo, delamo vse, kar želimo".

Popoldne protest v Hrpeljah

Podoben protest pa so, sodeč po pozivih na družbenih omrežjih, danes dopoldne pred osnovno šolo v Hrpeljah organizirali tamkajšnji starši.

Že v soboto je okoli 200 Zasavcev v Trbovljah pripravilo protest zaradi napovedanega zapiranja šol. Protest je bil v prvi vrsti namenjen klicu k razumu glede prihodnosti in dobrobiti otrok. Tako je bila edina zahteva protestnikov ta, da se šole odprejo.

Foto: STA

Na prag šole bodo položili šolske torbe

Medtem starši otrok Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi za ponedeljek napovedujejo, da bodo v znak protesta ob ponovnem zapiranju šola na prag šolskega vhoda med 7. in 10. uro položili šolske torbe. Na ta način želijo sporočiti, da si njihovi otroci zaslužijo znanje.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer se je vlada v četrtek odločila, da se s ponedeljkom v obalno-kraški in zasavski regiji šole vnovič zapro. Te so se v omenjenih dveh ter še sedmih regijah za prvo triado odprle minuli torek, še piše STA.

Foto: STA

Foto: STA