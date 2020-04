V Kopru iz morja potegnili avto, v njem truplo

Gasilci so danes popoldne iz morja pred potniškim terminalom v Kopru dvignili črn Renault clio, v katerem je bilo moško truplo. To so potrdili tudi na koprski policijski upravi, kjer drugih podrobnosti niso razkrili. Neuradno naj bi v avtu v morju umrl 36-letni Koprčan, ki so ga pogrešali od konca marca, poročajo spletne Primorske novice.