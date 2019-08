V koprskem zaporu umrl tuji državljan

Pripornika so v zapor pripeljali 9. avgusta, ob sprejemu pa ga je pregledal zdravnik. Prve ocene kažejo sum naravne smrti, so sporočili iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. V dogajanje je bila vključena nujna medicinska pomoč, pripornika pa so oživljali tudi pravosodni policisti. Kot so dodali, pripornik ni bil sam v sobi.

Ob smrti pripornika bo v. d. generalnega direktorja Bojan Majcen oblikoval posebno komisijo, ki bo preverila okoliščine pripornikove smrti in pravilnost ravnanja zavoda v zvezi s tem dogodkom.